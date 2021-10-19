Gülden kimdir? Şarkıcı Gülden nereli, kaç yaşında? Son günlerin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Gülden, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3.5 yıl önce boşandığı eşinden taciz ve tehdit mesajları aldığını açıklamıştı. Gülden açıklamasında 'Boşandığım günden itibaren aşağılamalara ve hakaretlere maruz kaldım' demişti. Şarkıcı Gülden'in açıklamalarından sonra bir çok kişi Gülden kimdir? Şarkıcı Gülden nereli, kaç yaşında? gibi soruları internette araştırıyor. İşte Gülden'in hayatı ve biyografisi...

Gülden kimdir?

Şarkıcı Gülden (Gülden Ayşe Arslan) 2 Ocak 1984 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Türk Pop sanatçısı olan Gülden "Unutamam Dedin" şarkısıyla hafızalara kazındı.

Gülden şimdiye kadar 2 tanesi single olmak üzere 3 albüm çıkarmıştır.

Şarkıcılığıa ilgisi çok küçük yaşlarda başlayan Gülden, şarkı sözü yazmaya henüz ortaokulda başladı.

2001 yılında Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda başladığı üniversite eğitiminde Temel Bilimler bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında İzmir'de çeşitli yerlerde sahne aldı, aralarında TRT sanatçılarının da bulunduğu konserlerde keman çaldı. 2 yıl Ege Ordu Komutanlığı'nın sanatçılığını üstlendi. 2008-2012 arası restoran sahibi eşi ile Londra'da yaşadı. Londra'da yerel koronun şefliğini yaptı, parlamento da sahne aldı. Londra'nın ilk kadın şefi olarak adı gazetelerde geçti. Şarkı demoları için Türkiye'ye geldi ve Emre Aydın ile tanıştı.

İlk single çalışmasını Unutamam Dedin parçası ile yapan Gülden, Emre Aydın'ın 2012 yılında çıkardığı albümün çıkış parçası Soğuk Odalar'ın söz yazarı ve bestecisidir. Emre Aydın ile bir de düet yapmıştır. Aynı yıl piyasaya çıkan söz ve müziği kendisine ait olan Unutamam Dedin aldı single'ın düzenlemesini Mustafa Ceceli, prodüktörlüğünü ve klibin yönetmenliğini Emre Aydın üstlenmiştir.

Gülden bir süre önce boşandığı eşinin kendisini taciz ve tehdit ettiğini açıklamıştı. Gülden'in Melisa adında kızı vardır.

Gülden'in Albümleri

Sen Yokken Olanlar (2014)

Gülden EP'leri

Müdavim (2020)

Single'ları

Unutamam Dedin (2012)

Uzun Lafın Kısası (feat. Bahadır Tatlıöz & Ozan Doğulu) (2016)

Bye Bye (2016)

Açık Yara (2017)

Ne Biliyorsun Hakkımda (ft. Aşkım Kapışmak) (2017)

Ben Seni Böyle mi Sevdim? (2018)

Çiçek Gibi (2018)

Kandırmışlar Aşk Diye (2019)

Mendil (2019)

Yakarım İstanbul'u (2019)

Yandan Yandan (2021)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.