Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı? Eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güldal Akşit'in bir süre önce koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Güldal Akşit'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Güldal Akşit Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından biriydi. İşte Güldal Akşit'in hayatı ve biyografisi...

Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı? Eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güldal Akşit'in bir süre önce koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Güldal Akşit'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Güldal Akşit Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından biriydi. İşte Güldal Akşit'in hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından ve eski bakanlardan Güldal Akşit'in hayatını kaybettiği bildirildi. Güldal Akşit koronavirüs nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Güldal Akşit'in vefat haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu mesajında şunları yazdı: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."

Güldal Akşit kimdir?

Güldal Akşit, 23 Ocak 1960'ta Malatya'da doğdu.

Babasının adı Galip, annesinin adı Sevim'dir.

Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Turizm, Devlet Bakanlığı yaptı.

2011-2014 yılları arasında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Akşit evlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.