DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alkol kullanmayan Prof. Uğur Şahin'e 'rakı' teklifi!
Gaziantep'te babası tarafından darbedilen Cihan bebekten iyi haber
Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!
Öğretmen enflasyon farkı zammı ne kadar? Öğretmen maaşı 2022'de ne kadar artacak? Öğretmen enflasyon zammı yüzde kaç?
İşte Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı
5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü
2022 memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Öğretmen-Polis maaşı ne kadar olacak
ABD güçleri, yüzlerce YPG/PKK'lıya yeni silahlı eğitim başlattı
Annemizi Saklarken oyuncuları kim? Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak?
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar ''Kavala'' süresi
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! İçeriye alınmadı
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre zam artışı
Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu
Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı?
Eski bakan Güldal Akşit vefat etti

TIMETURK / GENEL / Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı?

Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı?

Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı? Eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güldal Akşit'in bir süre önce koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Güldal Akşit'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Güldal Akşit Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından biriydi. İşte Güldal Akşit'in hayatı ve biyografisi...

2 Saat Önce
2021-12-03 11:03:15
Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı?

Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı? Eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güldal Akşit'in bir süre önce koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Güldal Akşit'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Güldal Akşit Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından biriydi. İşte Güldal Akşit'in hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından ve eski bakanlardan Güldal Akşit'in hayatını kaybettiği bildirildi. Güldal Akşit koronavirüs nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Güldal Akşit'in vefat haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu mesajında şunları yazdı: "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."

aksit2

Güldal Akşit kimdir?

Güldal Akşit, 23 Ocak 1960'ta Malatya'da doğdu.

Babasının adı Galip, annesinin adı Sevim'dir.

Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Turizm, Devlet Bakanlığı yaptı.

2011-2014 yılları arasında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Akşit evlidir.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş