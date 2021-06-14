Gülcan Kamps kimdir? Gülcan Kamps (Gülcan Karahancı) nereli kaç yaşında?

Gülcan Kamps kimdir? Almanya doğumlu Türkiye asıllı Gülcan Kamps'ın (Gülcan Karahancı) kim olduğu merak ediliyor. Peki Gülcan Kamps kimdir? Gülcan Karahancı nereli kaç yaşında?

Gülcan Kamps kimdir? Almanya doğumlu Türkiye asıllı Gülcan Kamps'ın (Gülcan Karahancı) kim olduğu merak ediliyor. Peki Gülcan Kamps kimdir? Gülcan Karahancı nereli kaç yaşında?

Gülcan Kamps (Gülcan Karahancı) kimdir?

Gülcan Kamps (Gülcan Karahancı) 1982 yılında Almanya'nın Lübeck kentinde dünyaya gelmiştir. Gülcan Kamps Mustafa Sandal‘ın aya benzer isimli şarkısında düet yapmış ve bu şarkı ile Türkiye'de tanınmıştır. Gülcan Kamps 2003 yılından itibaren VİVA'da Vj'lik yapmaya başlamıştır. 2003 yılının Ocak ayından itibaren, Viva'da Vj olarak canlı yayınlanan Interaktive ve Was geht ab Show'da sunuculuk yapmıştır. Programı kısa sürede büyük beğeni toplamıştır.

Gülcan Kamps Almanya'da, bir Türk ailesinin eğlence bir yaşam tarzını, hayatını anlatan televizyon dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Gülcan Kamps buradaki rolü ile tanınırlığını iyice arttırmıştır.

Gülcan Kamps (Gülcan Karahancı) Almanya'nın en zengin iş adamlarından Fırıncılar Kralı olarak tanınan Heiner Kamps'ın oğlu Sebastian Kamps ile evlenmiştir. Gülcan Kamps çocuk beklediğini sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.