Afganistan'da ABD işgalinin sona ermesi ile Taliban ülkenin kontrolünü 20 yıl aradan sonra yeninden ele geçirdi. Taliban'ın yeniden Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi ülkede kaosa neden oldu. Bir çok insan ülkeden kaçamak için her yolu denemeye başladı. Bu süreçte Gulbeddin Hikmetyar'ın adı da sıkça duyulmaya başlandı. Eski Afgansitan başbakanı olan ve Hizb-i İslami'nin kurucusu olan Gülbeddin Hikmetyar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Gülbeddin Hikmetyar kimdir?

Afganistan'da ABD işgalinin sona ermesi ile Taliban ülkenin kontrolünü 20 yıl aradan sonra yeninden ele geçirdi. Taliban'ın yeniden Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi ülkede kaosa neden oldu. Bir çok insan ülkeden kaçamak için her yolu denemeye başladı. Bu süreçte Gulbeddin Hikmetyar'ın adı da sıkça duyulmaya başlandı. Eski Afgansitan başbakanı olan ve Hizb-i İslami'nin kurucusu olan Gülbeddin Hikmetyar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Gülbeddin Hikmetyar kimdir?

Afganistan son yıllarda yine olağanüstü zamanlar yaşıyor. Önce SSCB işali ile sarsılan ülke ardından ABD güçlerinin işgaline maruz kaldı. ABD Afganistan'dan çıkacağını açıklamasının ardından Taliban ile görüşmelere başladı. Ülkeden ayrılan ABD güçlerinden hemen sonra bölgeleri bir bir ele geçirmeye başlayan Taliban kısa sürede ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Başkent Kabil'i direnişsiz şekilde ele geçiren Taliban yönetimin nasıl bir yönetim politiası izleuyeceği ise henüz bilinmiyor.

Gülbeddin Hikmetyar kimdir?

Gulbeddin Hikmetyar 26 Haziran 1947 yılında Afganistan'ın Kunduz kentinde dünyaya geldi.

Gulbeddin Hikmetyar eski Afganistan başbakanıdır. 1977 yılında kurulan Hizb-i İslami'nin kurucusu ve önderidir.

SSCB işgaline karşı mücadele etmiş ve SSCB nin Afganistan'dan çıkarılması sonucu kurulan Afganistan hükûmetinde Başbakanlık yapmıştır.

Afganistan 1989'da kurtulduktan sonra 1992'de Afgan mücahitlerin kurduğu Yönetim Konseyi tarafından başbakan seçilmiştir. Daha sonra ise, ABD'nin Sovyetler'e karşı desteklediği Afgan mücahitlerinin liderliğini üstlenmiştir.

Peştun kökenli olan Hikmetyar, 1996'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi üzerine buradan ayrıldı.

Görevde olduğu 1996 yılında Kâbil'deki radyo ve televizyonlarda müzik yayınlanmasının yasaklanmasını ve bütün sinemaların kapatılmasını emretti.

Hikmetyar, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal eden ABD ordusuna karşı direniş faaliyetleri yürüttü ve ABD'nin başına ödül koyduğu isimler arasında yer aldı. 2017'de Afganistan'da iç uzlaşı için yönetimin çıkardığı yasayla Kabil'e dönen Hikmetyar'ın ismi Birleşmiş Milletler yaptırım listesinden çıkartıldı.

İç savaş esnasında sivillere yönelik bazı suçlarla itham edildi

Hikmeyar: Taliban ile Afgan diyaloğu başlamalı

Gülbeddin Hikmetyar verdiği bir ropörtajda şunları dile getirdi: ''ABD-Taliban barış görüşmeleri bittikten sonra Taliban ile Afgan diyaloğu başlamalı. Her iki taraf da geçici hükümetin kurulması, ateşkesin yapılması, cumhurbaşkanı seçiminin şeffaf bir şekilde yeniden yapılması konusunda uzlaşmaya varmalı. Türkiye Müslüman bir ülke. Ayrıca Türkiye Afganistan'daki savaşın müdahili değil. Bu nedenle Taliban ile Afganlar arasındaki barış görüşmeleri Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmeli. Bu konuda Afganistan'daki siyasiler ve Taliban da mutabık kaldı.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.