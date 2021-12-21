Gül suyundan doğal tonik nasıl hazırlanır?

Yüz temizliğimiz için cilt tonikleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Tonik sayesinde cildimizi güzel bir şekilde temizleyebiliyoruz. Aynı zamanda doğru bir tonik cildi besliyor ve sıkılaştırıyor. Piyasada birçok cilt toniği mevcut. Ancak bunlar hem çok pahalı hem de cilde zararlı birçok madde içeriyor. Bu yüzden doğal ürünler kullanarak evde kendi cilt toniğinizi hazırlayabilirsiniz. Sizler için bazı tarifler derledik...



Cilt toniği sayesinde cildimizi sabun, jel, köpük gibi ürünlerle temizledikten sonra, kullandığınız ürünün kalıntılarını ve onun çıkaramadığı kirleri cildimizden kolay bir şekilde temizleyebiliyoruz. Ayrıca cilt tonikleri cildi besliyor ve sıkılaşmasına destek oluyor. Piyasada birçok cilt toniği satılıyor. Ancak bu tonikler hem çok pahalı hem de cildimize zarar verebiliyor. İçerdikleri kimyasal ürünler kanımıza karışıp hastalıklara dahi sebep olabiliyor, alkol ise cildimizi kurutup yıpranmasına sebep oluyor. Tüm bu nedenlerden dolayı evde doğal ve etkili tonikler hazırlamak çok daha sağlıklı ve kese dostu oluyor.

Gül suyu toniği nasıl hazırlanır?

Hava değişimi yüzünden hızlı bir şekilde kızaran, kabaran ve kurumaya meyilli olan bir cilde sahipseniz gül suyunu tek başına tonik olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca daha etkili bir tonik elde etmek için vereceğimiz tarifi de deneyebilirsiniz.

Gül suyu toniği için yarım su bardağı su, yarım su bardağı gül suyu, yaklaşık on damla gül yağı ve isteğe bağlı olarak beş damla kadar lavanta yağına ihtiyacınız olacak. Tüm bu malzemeleri bir kase içerisinde güzel bir şekilde karıştırıp kapaklı cam bir şişenin içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Her kullanımdan önce çalkalamaya özen göstererek cildinize uygulayabilirsiniz.

Lavantalı tonik nasıl hazırlanır?

Lavanta cildimizi hem ferahlatır hem de nemlendirir. Ayrıca canlandırma özelliğine de sahiptir. Lavantanın bu özelliklerinden faydalanmak için ondan tonik hazırlayabilirsiniz.

Lavantalı tonik için bir tatlı kaşığı kuru lavanta, yaklaşık on damla lavanta yağı, beş damla limon yağı ve bir su bardağı kaynamış suya ihtiyacınız olacak.

Bir tatlı kaşığı kuru lavantayı bir su bardağı kaynamış suyun içerisinde demleyin. Soğuduğunda yaklaşık on damla lavanta yağı ve beş damla limon yağı ilave edin. Bu şekilde toniğiniz hazır olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.