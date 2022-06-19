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Gül Masalı dizisinin konusu nedir? Gül Masalı çekimleri nerede yapılıyor? Gül Masalı oyuncuları kimdir?

Sezonun bitmesiyle birlikte yakın zamanda başlayacak dizilerde promosyonlarını tek tek yayınlıyorlar. Yaz sezonunda başlayacak olan bir diğer dizi de Gül Masalı oldu. İlk bölümü ile ekrana gelecek dizinin nerede çekildiği de merak ediliyor. İşte Gül Masalı dizisi hakkında merak edilenler...

2 Saat Önce
2022-06-19 12:16:57
Gül Masalı dizisinin konusu nedir? Gül Masalı çekimleri nerede yapılıyor? Gül Masalı oyuncuları kimdir?

Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği Gül Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor. Dizinin senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu yazarken, dizi ilk bölümü ile 19 Haziran 2022 tarihinde ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak. Dizinin çekildiği yer en çok araştırılan konulardan biriydi. İşte Gül Masalı dizisi hakkında merak edilenler...

Gül Masalı konusu nedir?

Gül Masalı dizisinin yapımcılığını Pastel Film, yönetmenliğini ise Sadullah Şentürk üstlendi. Dizide birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Dizinin konusu da merak ediliyor. Annesinin ölümünden sonra kendisine miras kalan Gonca, geçmişin sırlarıyla birer birer yüzleşir. Isparta'nın en tanınmış ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesine tanık olacağız.

Gül Masalı çekimleri nerede yapılıyor?

Gül Masalı dizisi adından da anlaşıldığı gibi güller şehri Isparta'da çekilmektedir. Ancak dizinin bütün çekimleri Isparta'da değildir. Dizi çekimlerinin bir kısmı da İstanbul'da çekilmektedir.

Gül Masalı oyuncuları kimdir?

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Serdem Paçal : Arzu

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Bülent Düzgünoğlu : Halil

Arif Pişkin : Tahir

Kaan Berk Gültekin : Mehmet

Murat Ercanlı : Hidayet

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Gülçin Hatıhan : Canan

Hazal Pekgöz : Gülümser

Fatma Tuğba Tutuğ

Mehmet Şeker

Suat Sungur

Yağmur Başkurt

Turan Selçuk Yerlikaya

Sait Genay

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