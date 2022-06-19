Gül Masalı dizisinin konusu nedir? Gül Masalı çekimleri nerede yapılıyor? Gül Masalı oyuncuları kimdir?

Sezonun bitmesiyle birlikte yakın zamanda başlayacak dizilerde promosyonlarını tek tek yayınlıyorlar. Yaz sezonunda başlayacak olan bir diğer dizi de Gül Masalı oldu. İlk bölümü ile ekrana gelecek dizinin nerede çekildiği de merak ediliyor. İşte Gül Masalı dizisi hakkında merak edilenler...