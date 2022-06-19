Gül Masalı dizisinin konusu nedir? Gül Masalı çekimleri nerede yapılıyor? Gül Masalı oyuncuları kimdir?
Sezonun bitmesiyle birlikte yakın zamanda başlayacak dizilerde promosyonlarını tek tek yayınlıyorlar. Yaz sezonunda başlayacak olan bir diğer dizi de Gül Masalı oldu. İlk bölümü ile ekrana gelecek dizinin nerede çekildiği de merak ediliyor. İşte Gül Masalı dizisi hakkında merak edilenler...
2022-06-19 12:16:57
Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği Gül Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor. Dizinin senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu yazarken, dizi ilk bölümü ile 19 Haziran 2022 tarihinde ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak. Dizinin çekildiği yer en çok araştırılan konulardan biriydi. İşte Gül Masalı dizisi hakkında merak edilenler...
Gül Masalı konusu nedir?
Gül Masalı dizisinin yapımcılığını Pastel Film, yönetmenliğini ise Sadullah Şentürk üstlendi. Dizide birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Dizinin konusu da merak ediliyor. Annesinin ölümünden sonra kendisine miras kalan Gonca, geçmişin sırlarıyla birer birer yüzleşir. Isparta'nın en tanınmış ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesine tanık olacağız.
Gül Masalı çekimleri nerede yapılıyor?
Gül Masalı dizisi adından da anlaşıldığı gibi güller şehri Isparta'da çekilmektedir. Ancak dizinin bütün çekimleri Isparta'da değildir. Dizi çekimlerinin bir kısmı da İstanbul'da çekilmektedir.
Gül Masalı oyuncuları kimdir?
Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
Gülper Özdemir : Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
Serdem Paçal : Arzu
Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
Bülent Düzgünoğlu : Halil
Arif Pişkin : Tahir
Kaan Berk Gültekin : Mehmet
Murat Ercanlı : Hidayet
Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
Gülçin Hatıhan : Canan
Hazal Pekgöz : Gülümser
Fatma Tuğba Tutuğ
Mehmet Şeker
Suat Sungur
Yağmur Başkurt
Turan Selçuk Yerlikaya
Sait Genay
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