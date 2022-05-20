Gül Masalı dizisi ne zaman başlıyor? Gül Masalı dizisi oyuncuları kimdir?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaz dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Yakında başlayacak olan yaz dizilerinden biri olan Gül Masalı, ATV ekranlarında yerini almak için gün sayıyor. Peki Gül Masalı dizisi ne zaman başlıyor? Gül Masalı dizisi konusu nedir?

Atv ekranlarında yayın hayatına başlaması beklenen yaz dizilerinden biri olan Gül Masalı'nın kadrosunun açıklanmasının ardından dizinin çekimlerine de başlandı. Televizyonseverlerin ilgisini çeken Gül Masalı'nın çekimlerine Isparta'da başlandı. Bir aşk ve dram hikayesiyle ekrana gelmeyi bekleyen dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki Gül Masalı dizisi ne zaman başlıyor? Gül Masalı dizisi konusu nedir? işte detaylar...

Dizinin başrollerini Gülperi Özdemir ile Erdem Kaynarca paylaşıyor. Gül Masalı dizisinde ayrıca birçok başarılı isimde bulunuyor.

Gül Masalı konusu ne?

Yaz aylarında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Gül Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor. Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun kaleme aldığı dizinin çekimlerine Isparta'da başlandı. Aşk ve dram türünde olan dizi, iki gencin büyük aşkı ve bir araya gelme mücadelesini konu alıyor. Ayrıca bu iki gencin etrafındakilerin hikayeleri anlatılıyor.

'Annelerinin kaderi kızlarının çeyizidir' sloganı ile yayın hayatına hazırlanan Gül Masalı, diziseverler tarafından heyecana bekleniyor. .