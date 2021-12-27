Gül koyduğunuz vazonun içerisine aspirin atarsanız...

Pratik bilgiler sayesinde hayatımız çok daha kolaylaşıyor. Sizler için birbirinden ilginç, belki de daha önce hiç duymadığınız pratik bilgileri derledik...



Pratik bilgiler hayatımızı kolaylaştırıyor ve birçok problemden hızlı bir şekilde kurtulmamıza yardımcı oluyor. İşte onlardan bazıları...

Birbirinden ilginç pratik bilgiler

Pancar doğradıktan sonra elinizde bıraktığı mor renkten kurtulmak için ellerinizi limonla ovalayabilirsiniz.

Güllerin çok çabuk solmasının önüne geçmek için vazodaki suyun içerisine aspirin atın.

Bir yerinizi sinek veya böcek ısırırsa oluşan kaşıntı ve acıdan kurtulmak için ortadan ikiye böldüğünüz çiğ patatesi bastırabilirsiniz.

Banyo aynasının buğulanmasının önüne geçmek için diş macununu sulandırarak sürün.

Seramikleriniz çatladıysa ve çizildiyse onları kaynattığınız süt dolu bir tencerenin içerisinde 40-45 dakika bekletin. Bu şekilde tamir olacaklardır.

Rutubet lekelerinden kurtulmak istiyorsanız limon tuzunu su içerisine ilave edip kaynatın ve bir bez yardımıyla lekeli bölgeye yayın.

Plastik şişeleri kesip saksıların üzerine ters şekilde yerleştirirseniz küçük bir sera elde edebilirsiniz.

Çay ve kahve bardaklarında oluşan lekelerden kurtulmak için sıcak suyla doldurun ve içerisine yumurta kabukları atın. Daha sonra fazla suyu dökün ve yumurta kabuklarıyla hafif bir şekilde ovun. Bu şekilde lekelerden kurtulabilirsiniz.

Karıncalardan muzdaripseniz pencere veya kapıların yakınına bırakacağınız çubuk tarçınlarla onları evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Alüminyum folyoları keserek körleşmiş makaslarınızı yeniden keskin bir hale getirebilirsiniz.

Boynunuz tutulduysa ve sıcağa ihtiyacınız varsa eski bir çorabın içerisini pirinçle doldurun ve mikrodalgada kırk saniye bekletip boynunuza sarın.

Yağ sıçradığı için bir yeriniz yanarsa acıyı azaltmak için hemen o bölgeye soyu sosu sürün.

Bardaklarınız birbirine yapıştıysa ve bir türlü ayıramıyorsanız üstteki bardağa soğuk su doldurun, alttaki bardağı ise sıcak su bulunan bir kaba oturtun. Buharın gücü sayesinde alttaki bardak genleşecek ve kolay bir şekilde birbirlerinden ayrılacaklardır.

Elinizdeki kıymığı acısız bir şekilde çıkarabilmek için cam bir kavanozun içerisini kaynar suyla ağzına kadar doldurun, sonra kıymığın bulunduğu bölgeyi üzerine bastırın. Kaynar su deriyi geriye doğru çekecek ve kıymık kolay bir şekilde çıkacaktır.



Solan çiçeklerini canlandırmak istiyorsanız toprağına yumurta kabukları, muz kabuğu ve kahve ilave edin.

Bulgur, un gibi malzemelerin böceklenmesinin önüne geçmek için içerisine birkaç tane defne yaprağı bırakabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.