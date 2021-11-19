Gül hastalığı roza hastalığı olarak da bilinir. Bu hastalıkta cildin altında yer alan kan damarlarının iltihaplanmasına bağlı olarak yüz ve ciltte kızarıklık, hassasiyet, yanma ve batma hissi oluşur. Peki gül hastalığı neden oluşuyor? Gül hastalığının belirtileri neler? Gül hastalığına doğal bir tedavi yöntemi var mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Roza hastalığı olarak da bilinen gül hastalığı kişinin cildinin altında yer alan kan damarlarının iltihaplanmasıyla oluşur. Bu hastalığa sahip kişilerin yüz ve cildinde kızarıklık, hassasiyet, yanma ve batma hissi olur.

Gül hastalığı ömür boyu sürebilir. Fakat bazı doğal yöntemler sayesinde cildi rahatlatmak, kızarıklığını, yanma, batma ve kaşınma hissini azaltmak mümkündür.

Gül hastalığı neden oluyor?

Gül hastalığının bilinen tek bir sebebi yoktur. Stres, aşırı sıcak ya da soğuk maruziyeti, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sindirim sistemi hastalıkları ve genetik faktörler gibi birçok sebebe bağlı olarak gül hastalığı gelişebilir.

Gül hastalığı bilhassa açık ten rengine sahip kadınlarda ve 30'lu yaşlardan sonra kendini gösterir. Bu hastalığın bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Fakat hastalığın etkileri en aza indirilebilir. Bunun için öncelikle bir dermatoloğa başvurmanız ve sizin için uygun olduğu söylenen tedavi yöntemlerini uygulamanız gerekir.

Gül hastalığı vücutta hangi belirtilerle kendini gösterir?

Yüzünüzde sık sık tekrar eden kızarıklık varsa, bu kızarıklıklar zaman içerisinde kalıcı hale gelmeye başlıyorsa, sık sık tekrar eden yanma ve batma hissi varsa, bilhassa burun ve yanak bölgelerinde küçük kan damarlarınız belirginleşirse, yüzünüzde iltihaplı sivilceler ve kırmızı şişlikler oluştuysa, gözünüzde yanma hissi varsa, burnunuzda şişkinlik varsa, deriniz kuruyor ve dökülüyorsa gül (roza) hastalığı yaşıyor olabilirsiniz.

Gül hastalığı doğal yöntemlerle tedavi edilebilir mi?

Gül hastalığına sahipseniz doktorunuza danıştıktan sonra önereceğimiz doğal yolları hastalığın etkilerini azaltmak için kullanabilirsiniz.

Aloe vera - Aloe vera gül hastalığının etkilerini azaltır. Gül hastalığına bağlı olarak oluşan kızarılıklığın geçmesine destek olur. Aloe vera yapraklarının iç kısmından çıkaracağınız jeli temiz cildinize uygulayabilirsiniz.

Bal - Bal iltihapları iyileştirici bir özelliktedir. Doğal balı haftada iki defa kızarıklık bulunan bölgeye sürün ve bu şekilde otuz dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Salatalık - Salatalığı dilimleyip kızarıklık bulunan bölgeye uygulayın. Yarım saat bekletip cildinizi durulayın. Haftada iki defa bu maskeyi uygulayarak cildinizi nemlendirebilir, yanma, kaşıntı ve kızarılıkları hafifletebilirsiniz.

Yeşil çay veya melisa çayı - Yeşil çay ve melisa çayı anti inflamatuvar özelliktedir. Gün içerisinde bir fincan yeşil çay veya melisa çayı içebilir, demleyip soğuttuğunuz çayı cildinize sürebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.