Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı içeriği nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir süre kala partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Muhalif partiler siyasi gündemin yoğun olduğu şu günlerde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'nı imzalayacaklar. Peki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem detayları neler? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanlığı sistemi olmayacak mı?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı içeriği nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir süre kala partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Muhalif partiler siyasi gündemin yoğun olduğu şu günlerde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'nı imzalayacaklar. Peki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem detayları neler? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanlığı sistemi olmayacak mı?

Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçim için siyasi partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belliyken Millet İttifakı ise henüz bir aday sunamadı. Kimi aday göstereceği tartışamları devam ederken muhalif partilerden bir hamle daha geldi. Muhalif 6 parti Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atttı. Peki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir?

Muhalif partiler sık sık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişeceğini ve yerine parlementer sistemin geleceğini açıklıyordu. Muhalif partiler bu anlamda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatını imzaladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parlamenter sisteme geçiş mutabakatını imzaladı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile Cumhurbaşkanlığı Sisteminin kaldırılması hedefleniyor. Parlamentoya daha fazla görev verilmesi amaçlanan sistemin ayrıntıları da merak ediliyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı içeriği nedir?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı ile Meclis'in görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanının yalnızca bir dönem için seçilmesi kuralını getireceğiz. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilecek ve görevi sona eren cumhurbaşkanı aktif siyasette bir daha görev alamayacak."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu şöyle devam etti: "Temsil gücünü arttırmak, temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz." .