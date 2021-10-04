GSM hat devir ücreti ne kadar? Türkcell-Vodafone-Türk-Telekom hattı devretme ücreti ne kadar?

BTK GSM şirketleri için tavan fiyat uygulamasını başlattı. Bir çok kalemde artık tavan fiyat uygulanacak. GSM hattını devretmek isteyenler yüksek devir ücretleri nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. BTK'nın aldığı tavan fiyat uygulaması ile hat devir ücretlerine de ayar çekildi. Peki GSM hat devir ücreti ne kadar? Türkcell-Vodafone hattı başkasının üstüne geçirme ücreti ne kadar? Türkcell-Vodafone-Türk-Telekom hattı devretme ücreti ne kadar? Tavan fiyat uygulamasında hat devir ücreti 16,58 TL olarak belirlendi. Türk Telekom ise tavan fiyat uygulamasından muaf durumda.

BTK GSM şirketleri için tavan fiyat uygulamasını başlattı. Bir çok kalemde artık tavan fiyat uygulanacak. GSM hattını devretmek isteyenler yüksek devir ücretleri nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. BTK'nın aldığı tavan fiyat uygulaması ile hat devir ücretlerine de ayar çekildi. Peki GSM hat devir ücreti ne kadar? Türkcell-Vodafone hattı başkasının üstüne geçirme ücreti ne kadar? Tavan fiyat uygulamasında hat devir ücreti 16,58 TL olarak belirlendi. Türk Telekom ise tavan fiyat uygulamasından muaf durumda.

GSM hattını başka bir kişiye devretmek isteyen yada babasının üzerine kayıtlı olan ve kendisinin uzun süre kullanmış olduğu hattı üzerine almak isteyen vatandaşlar yüksek hat devir ücretleri karşısında bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Hat devir ücretlerinde yüksek fiyat belirlenebiliyordu. GSM operatörlerinin bayileri aracılığıylayla yapılan hat devir işlemlerinde alınan yükske fiyat vatandaşları endişelendiriyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) GDM operatörleri için tavan fiyat uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre Turkcell ve Vodafone belirlenen ücret tarifesini aşamayacak. Tavan fiyata hat devir ücreleri de dahil edildi.

GSM hat devir ücreti ne kadar?

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi"nde yeni dönem tavan fiyatları belirledi. Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirdi. Bu iki GSM şirketine arama, mesajlaşma ve açma-kapama gibi ücretlerde üst sınıra uyacak. Buna göre mobil şebekelerden sabit ve mobile yapılan aramaların dakikası 87,53 kuruş, yurtdışını arama ücretinin dakikası ise 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İsim ve unvan değişikliğinin ücreti 11,33 lira, hat devir ücreti 16,58 lira, numara değişikliği ücreti ise 37,82 lira olarak en fazla ücretlendirilebilecek. Açma kapama ücretinde ise tavan fiyat 38,58 lira olarak belirlenirken, yurtiçi kısa mesaj ücreti 62,91 kuruş, yurtdışı kısa mesaj ücreti ise 1 lira 54 kuruş olacak. Bilinmeyen numaralar servis ücretinin dakikası ise 2 lira 46 kuruş oldu.

Türk Telekom muaf

Türk Telekom'un daha önce Danıştay'da açtığı davanın TT Mobil lehine sonuçlanması nedeniyle tavan ücret tarifleri Türk Telekom için uygulanamıyor.

GSM hat devri nasıl yapılır?

GSM hat devri baylik aracılığı ile yapılır. Hattın yasal sahibinin hat devrinde onay vermesi ve bayide bulunması gerekiyor. Bir kaç dakikada biten GDM hat devir işlemi için tavan ücret 16,58 TL olarak belirlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.