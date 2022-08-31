GSB kura sonuçları isim listesi | 2022 GSB kura sonuçları isim listesi yayımlandı | İŞKUR GSB personel alımı listesi

GSB kura sonuçları isim listesi | Beklenen personel alımına ilişkin açıklama yapıldı. 2022 GSB kura sonuçları isim listesi yayımlandı. Peki İŞKUR GSB personel alımı listesi nasıl ve nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar!

Beklenen personel alımına ilişkin açıklama yapıldı. 2022 GSB kura sonuçları isim listesi yayımlandı. Peki İŞKUR GSB personel alımı listesi nasıl ve nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar!

GSB kura sonuçları isim listesi

Bakanlık bünyesinde taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak çalışacak; 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı.

GSB kura çekimi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi.

2022 GSB kura sonuçları isim listesi yayımlandı

İŞKUR GSB personel alımı listesi yayımlandı. GSB kura sonuçları listesine erişebilmek için TIKLAYINIZ...