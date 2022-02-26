Grup Yorum kimdir? Grup Yorum üyeleri kimler? Türkiye'nin porotest gruplarından biri olan Grup Yorum Rusya'nın başkenti Moskova'da konser verdi. Grup Yorum konser sırasında yaptığı açıklamada 'Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!' denildi. Açıklamaların ardından sosyal medyada Grup Yorum'a binlerce kişi tepki verdi. Grup Yorum'un üyelerinin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Grup Yorum kimdir? Grup Yorum üyeleri kimler? Türkiye'nin porotest gruplarından biri olan Grup Yorum Rusya'nın başkenti Moskova'da konser verdi. Grup Yorum konser sırasında yaptığı açıklamada "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!" denildi. Açıklamaların ardından sosyal medyada Grup Yorum'a binlerce kişi tepki verdi. Grup Yorum'un üyelerinin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Türkiye'de tanınan Grup Yorum savaş halinde Rusya'ya giderek Moskova'da konser verdi. Grup Yorum konser sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklama ise oldukça konuşuldu. Grup Yorum paylaşımında "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik" dedi. Grup yorum bir başka paylaşımında da "Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini" desteklediklerini belirtti. Savaş yanlısı açıklama yapan Grup Yorum'a tepki yağdı.

Grup Yorum kimdir?

Grup Yorum Türkiye'den çıkan protest, özgün müzik ve Anadolu rock gibi müziğin çeşitli dallarında eserler üreten bir gruptur. Şarkıları ağırlıklı olarak syasi ve politik mesajlar içerir. Grup Yorum üyeleri hakkında pek çok suçtan dava açılmıştı. 15 üyesi tutuklanıp hapis yatan bu grubun albümleri 2 milyondan fazla satmıştır.

Grup Yorum üyeleri kimler?

35 yıllık müzik kariyeri boyunca grup çok farklı kişilerle çalışmıştır. İşte son olaran Grup Yorum'da yer alan üyeler...

Solo Vokal: Selma Altın, Sultan Gökçek, Umut Gültekin, Betül Varan, Sena Erkoç, Dilan Poyraz

Bağlama: İhsan Cibelik, Özgürcan Elbiz, Emel Yeşilırmak

Klasik/Akustik Gitar: Muharrem Cengiz, Ekimcan Yıldırım, Fırat Kıl

Tuşlu Çalgılar: İnan Altın

Nefesli Çalgılar: Ali Aracı, Selma Altın, İhsan Cibelik, Bahar Kurt, Dilan Poyraz, Betül Varan, Sena Erkoç

Bas Gitar: Seher Adıgüzel

Vurmalı Çalgılar: İnan Altın, Bergün Varan, Barış Yüksel .