Grip virüsü bulaştıktan kaç gün sonra ortaya çıkıyor?

Soğuk havaların gelmesiyle mevsimsel hastalıklardan grip ve nezleye yakalanan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Toplu ve kapalı ortamlarda grip virüsü adeta kol geziyor. Peki grip virüsü nasıl bulaşıyor? Bulaştıktan kaç gün sonra hastalık belirtileri ortaya çıkıyor? Vücutta grip virüsü nasıl olgunlaşıyor? Grip virüsü hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırıp haberimizde derledik...



Grip virüsü Orthomyxoviridae familyasına mensuptur ve vücudumuza girdiğinde viral bir hastalığa sebep olur. Sağlıklı, bağışıklığı güçlü bir insansak yaklaşık bir haftada bu hastalığı atlatabiliriz. Fakat kronik hastalıkların bağışıklığı düşürdüğü yüksek risk grubundaki kişilerde grip hastalığı ölümle bile sonuçlanabilir.

Grip virüsü nasıl vücudumuza bulaşır?

Grip virüsü çok bulaşıcıdır. Hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında hasta kişinin ağzından virüs içeren damlacıklar ortama yayılır. Aynı ortamlarda bulunan kişiler tarafından bu hava teneffüs edildiğinde virüs vücuda girer. Ayrıca virüs zeminlere da bulaşır ve bu zeminler kişiler tarafından ellenip bu el ağza, burna, gözlere değerse de vücuda girmeyi başarır. Kapı kolları en sık virüs bulaştıran yerlerdendir.

Grip virüsü vücuda girdikten kaç gün sonra belirtiler ortaya çıkar?

Grip virüsü vücuda girdikten sonra belirtiler kendisini 1 gün veya 2 gün sonra gösterir. Kişinin bulaşıcılığı ise kendisinde hastalık belirtileri başlamadan 1 gün önce başlamıştır. En fazla bulaştırıcılık ise hastalığın 3. gününde yaşanır. Grip virüsü ilk belirtiler görüldükten sonra yaklaşık bir hafta kişiyi hasta eder. Bulaşıcılık da 5-7 gün sürer. Çocuklar için ise bu süre 2 haftayı bulabilir, kendinde bir belirti kalmasa bile çocuklar virüsü başkalarına bulaştırmaya devam edebilir. Şayet bağışıklık sistemi düşükse bu süre uzayabilir.

Gelin sizleri grip hastalığından kurtaracak lezzetli ve şifa deposu bir çorba hazırlayalım...

Grip çorbası tarifi

Malzemeler; 1 adet haşlanmış tavuk butu, 1 çay bardağı şehriye, 2 litre tavuk suyu, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 adet küçük havuç, 1 adet küçük patates, 1 adet küçük biber, 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber.



Bir adet tavuk butunu haşlayarak işe başlayın. Daha sonra butu bir kenara alın ve küçük parçalara ayırın. Tencereye tereyağ ekleyip eritin. İçerisinde rende havuç, rende patates, ve ufak ufak kesilmiş biberleri ekleyip renkleri dönene kadar kavurun. Renkleri döndükten sonra içerisinde tavuğun haşlama suyunu ve baharatları ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra içerisine şehriyeleri ekleyin. Ocaktan inmeden önce de maydanozu ve tavuk parçalarını içerisine koyun ve bir dakika daha kaynatıp tencerenin altını kapatın. afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.