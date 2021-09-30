Son bahar aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Grip salgınları da havaların soğumasıyla yeniden artışa geçti. Bir yandan koronavirüs bir yandan da grip salgı insanların yaşam standardını oldukça düşürüyor. 2021 yılında grip mevsimi başlamadan grip aşısı olmak isteyenler Grip aşısı nerede olunur? Grip aşısı eczanelerde satılıyor mu? Grip aşısı ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

Son bahar aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Grip salgınları da havaların soğumasıyla yeniden artışa geçti. Bir yandan koronavirüs bir yandan da grip salgı insanların yaşam standardını oldukça düşürüyor. 2021 yılında grip mevsimi başlamadan grip aşısı olmak isteyenler Grip aşısı nerede olunur? Grip aşısı eczanelerde satılıyor mu? Grip aşısı ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

Mevsim geçişleri va havaların soğumasını fırsat bilen grip virüsü hızla yayılan virüsler arasında. İnsanın yaşam kalitesini kısıtlayan ve hasta eden grip virüsüne yaklanmak istemeyen vatandaşlar grip aşısının nerande satıldığını ve nerede yapıldığını araştırıyor. Peki Grip aşısı nerede olunur? Grip aşısı eczanelerde satılıyor mu? Grip aşısı ne kadar?

Grip aşısı eczanelerde satılıyor mu?

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan vatandaşların merakla beklediği grip aşılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saydan grip aşılarının eczanelerde yavaş yavaş yerini almaya başladığını belirtti.

Grip aşısı ne kadar?

Vatandaşı en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi de grip aşılarının fiyatı. Saydan yaptığı açıklamada grip aşısının fiyatının 85,12 TL olacağını açıkladı. Grip aşısının SGK'nın karşılamadığını belirten Saydan vatandaşları grip aşısı olmaya davet etti.

Grip aşısı nedir?

Grip aşısı, grip virüslerinin neden olduğu hastalıklardan korunmak için uygulanan bir aşıdır. Bu aşının yeni türleri yılda iki kez uygulanmaktadır. Çünkü grip virüsü çok hızlı değişim göstermektedir. Etkinliği yıldan yıla değişse de, gribe karşı en etkili yöntemdir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, aşının hastalığı, doktora gitmeyi, hastaneye yatırılmayı ve ölümü azalttığını tahmin etmektedir. Grip olan aşılanmış işçiler ortalama yarım gün daha erken işe dönmektedir. Aşının 65 yaş üstü bireyler üzerindeki etkisi, kaliteli araştırma yapılmadığı için belirsizdir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri özellikle yüksek risk grubundakiler olmak üzere, altı ayın üstündeki herkese yılda bir kez aşılanmayı önermektedir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de yüksek risk grubundakilere yılda bir kez aşılanmayı önermektedir. Bu grubun içindekiler hamileleri yaşlılar, altı aydan beş yaşa kadar çocuklar, belirli sağlık sorunları olanlar ve sağlık çalışanlarıdır.

Aşılar çoğunlukla güvenilirdir. Çocukların %5 ila 10'unda ateş görülebilir. Geçici kas ağrısı veya halsizlik de ortaya çıkabilir. Daha önce aşı, Guillain-Barré sendromu ile ilişkilendirildi. Birçok grip aşısı yumurta içermesine rağmen, yumurtaya alerjisi olanlara da önerilmektedir. Ancak anafilaskililere önerilmemektedir. Aşılar inaktif ve zayıflatılmış virüs kullananlar olarak ikiye ayrılır. Zayıflatılmış virüs kullananlar genellikle hamilelere, iki yaşından küçük çocuklara, elli yaşından büyüklere ve bağışıklık yetmezliği bulunanlara önerilmemektedir. Kas içine (intramüsküler), burna (intranazal) veya deri altına enjekte edilenler (intradermal) olarak üç türü vardır. Deri altına enjekte edilen grip aşısı 2018-19 ve 2019-20 grip mevsiminde hiç kullanılmadı.

düşürüyor. 2021 yılında grip mevsimi başlamadan grip aşısı olmak isteyenler Grip aşısı nerede olunur? Grip aşısı eczanelerde satılıyor mu? Grip aşısı ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.