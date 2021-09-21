Grip aşısı eczanede satılıyor mu? 2021 Grip aşısı fiyatı ne kadar? Son bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde grip vakalarında da artış görülmeye başlandı. Salgına karşı korunmak için grip aşısı olmak isteyenler aşıları nereden ve nasıl temin edeceklerini araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre grip aşıları eczanelerde satışa çıktı. İlginin yoğun olduğu grip aşısının fiyatı ise 85,12 TL olduğu açıklandı. Grip aşısını SGK'nın karşılamadığını da belirtmekte fayda var.

Kış aylarına doğru girilirken hem koronavirüs hem de grip vakalarında artışlar görülebiliyor. Gribe karşı korunmak için grip aşısı olmak isteyenler de aşının nereden ve nasıl alınacağını merak ediyordu. PEki Grip aşısı eczanede satılıyor mu? Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan'dan merak edilen soruya yanıt geldi. Saydan grip aşılarının eczanelerde satılmaya başlandığını duyurdu. Peki 2021 Grip aşısı fiyatı ne kadar?

2021 grip aşısı fiyatı ne kadar?

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan vatandaşların merakla beklediği grip aşılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saydan grip aşılarının eczanelerde yavaş yavaş yerini almaya başladığını belirtti. Vatandaşı en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi de grip aşılarının fiyatı. Saydan yaptığı açıklamada grip aşısının fiyatının 85,12 TL olacağını açıkladı. Grip aşısının SGK'nın karşılamadığını belirten Saydan vatandaşları grip aşısı olmaya davet etti.

Koronavirüs döneminde grip aşısının önemi arttı

Grip aşısının corona virüse karşı korumadığını belirten Saydan, "Coronavirüs, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkilere sahip olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemi büyüktür. Grip ve Covid-19'u eş zamanlı olarak geçirmek size çok ağır tablolar çıkarabilir. Grip aşınızı yaptırıp önleminizi aldığınız takdirde bu ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır. Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır” dedi.

Grip aşısı nedir?

Grip aşısı, grip virüslerinin neden olduğu hastalıklardan korunmak için uygulanan bir aşıdır. Bu aşının yeni türleri yılda iki kez uygulanmaktadır. Çünkü grip virüsü çok hızlı değişim göstermektedir. Etkinliği yıldan yıla değişse de, gribe karşı en etkili yöntemdir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, aşının hastalığı, doktora gitmeyi, hastaneye yatırılmayı ve ölümü azalttığını tahmin etmektedir. Grip olan aşılanmış işçiler ortalama yarım gün daha erken işe dönmektedir. Aşının 65 yaş üstü bireyler üzerindeki etkisi, kaliteli araştırma yapılmadığı için belirsizdir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri özellikle yüksek risk grubundakiler olmak üzere, altı ayın üstündeki herkese yılda bir kez aşılanmayı önermektedir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de yüksek risk grubundakilere yılda bir kez aşılanmayı önermektedir. Bu grubun içindekiler hamileleri yaşlılar, altı aydan beş yaşa kadar çocuklar, belirli sağlık sorunları olanlar ve sağlık çalışanlarıdır.

Aşılar çoğunlukla güvenilirdir. Çocukların %5 ila 10'unda ateş görülebilir. Geçici kas ağrısı veya halsizlik de ortaya çıkabilir. Daha önce aşı, Guillain-Barré sendromu ile ilişkilendirildi. Birçok grip aşısı yumurta içermesine rağmen, yumurtaya alerjisi olanlara da önerilmektedir. Ancak anafilaskililere önerilmemektedir. Aşılar inaktif ve zayıflatılmış virüs kullananlar olarak ikiye ayrılır. Zayıflatılmış virüs kullananlar genellikle hamilelere, iki yaşından küçük çocuklara, elli yaşından büyüklere ve bağışıklık yetmezliği bulunanlara önerilmemektedir. Kas içine (intramüsküler), burna (intranazal) veya deri altına enjekte edilenler (intradermal) olarak üç türü vardır. Deri altına enjekte edilen grip aşısı 2018-19 ve 2019-20 grip mevsiminde hiç kullanılmadı

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