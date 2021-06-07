'Gri kategorideki Agit kod adlı terörist öldürüldü'
İçişleri Bakanlığı gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı " Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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