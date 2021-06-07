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'Gri kategorideki Agit kod adlı terörist öldürüldü'

İçişleri Bakanlığı gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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07.06.2021 10:08:54
'Gri kategorideki Agit kod adlı terörist öldürüldü'

İçişleri Bakanlığı gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı " Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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