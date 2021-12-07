Greyfurtlu peeling nasıl hazırlanır?

Soğuk havaların gelmesiyle şifa deposu greyfurt tezgahlarda yerini aldı. Peki greyfurtu cilt bakımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Sizler için greyfurt kullanarak yapabileceğiniz cilt bakımlarını araştırdık...



Yaz mevsimi bitip de kış mevsimi gelince tezgahlarda görmeye başladığımız greyfurt çok vitaminli, vücuda çok faydalı bir meyvedir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve vücudumuzu hastalıklara karşı dirençli bir hale getirir. Selülitleri ortadan kaldırır, kilo vermeye yardımcı olarak zayıflamayı sağlar. Greyfurtu cilt bakımı rutininize de ekleyerek onun yararlarından faydalanabilirsiniz.

Greyfurtlu yüz peelingi nasıl hazırlanır ve nasıl uygulanır?

Yarım greyfurtun suyuna bir çorba kaşığı mısır unu veya şeker, bir tatlı kaşığı da bal ilave edip bir kabın içerisinde güzel bir şekilde karıştırın. Yağdan, kirden ve varsa makyaj kalıntısından arındırdığınız temiz yüzünüze, boyun bölgeniz de dahil olmak üzere, yavaş ve nazik hareketlerle bu karışımı masaj yaparak sürün. Yaklaşık yirmi beş dakika beklettikten sonra önce ılık sonra soğuk suyla cildinizi yıkayın. Daha sonra temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde cildinizi kurulayın.

Greyfurtlu vücut scrub'ı nasıl hazırlanır ve nasıl uygulanır?

Bir bütün greyfurtun suyunu güzel bir şekilde sıkın. Daha sonra içerisine üç çorba kaşığı şeker veya mısır unu, on damla greyfurt yağı ekleyip bir kabın içerisinde karıştırın. Banyoda vücudunuzu güzelce temizledikten sonra bacaklarınızdan başlayarak tüm vücudunuzu yavaş ve nazik masaj hareketleriyle ovarak hazırladığınız karışımı sürün. Bu karışımı cildinizde yaklaşık on beş dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Banyo sonrası kullanacağınız vücut nemlendiricisine greyfurt yağı ilave edip vücudunuza sürün. Bu sayede hem ölü hücrelerden temizlenecek, hem de sıkılaşacaksınız.

Greyfurtun besin değeri nedir?

Orta büyüklükte bir greyfurt yarısı, yaklaşık 13 kalori karbonhidrat, 2 gr diyet lifleri ve 1 gr protein ile yaklaşık olarak 0.5 kalori içerir. % 64 C vitamini, % 28 A vitamini ve % 2 oranında kalsiyum ve magnezyum da barındırır. Aynı zamanda eser miktarda E vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, potasyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır ve yüksek oranda antioksidan içerik, yani beta karoten ve likopen de içerir.

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