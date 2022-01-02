Mutfak tezgahlarımızı çok sık kullanıyoruz. Bu yüzden çok kolay bir şekilde kirlenebiliyor ve zarar görebiliyorlar. Genellikle elimizde onları temizlemek için sürekli bez oluyor. Fakat bu temizlik yeterli değil! Peki mutfak tezgahlarını nasıl temizlememiz gerekir? Detaylar haberimizde...



Mutfak tezgahlarımızda türlü işlemler gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden sürekli kirleniyorlar ve zarar görebiliyorlar. Doğru bir şekilde tezgahlarımızı temizlersek hem mutfaklarımızda gereken hijyeni sağlayabilir hem de onları daha uzun süre kullanabiliriz.

Mutfak tezgahı nasıl temizlenmeli?

Mutfak tezgahı temizliğinde tezgahının hangi malzemeden üretildiğini bilmek ve ona uygun bir temizlik uygulamamız gerekiyor. Ülkemizde genellikle mermer, laminant veya granit mutfak tezgahları kullanılıyor.

Mutfak tezgahlarımızı gün içerisinde sürekli ıslak bezle siliyoruz. Fakat bununla yetinmeyip bir de onları kurulamamız gerekiyor. Aksi takdirde su lekeleri oluşabilir ve zaman içerisinde çok kötü ve kirli görüntüye neden olabilir.

Mutfak tezgahını sünger, tel, zımpara gibi malzemelerle temizlememek gerekir. Çünkü bu onların çizilmesine neden olur. İlk seferde olmasa dahi kısa bir zaman içerisinde mutfak tezgahında çiziklere oluşabilir. Bu çizikler mikroba açık alanlar haline gelir, mutfağınızda hem hijyenik açıdan hem de görüntü olarak kötü durumlara neden olur.

Mutfak tezgahını temizlerken yumuşak dokuya ve kolay temizleme imkanına sahip oldukları için mikrofiber bez kullanabilirsiniz.

Mutfak tezgahı temizliği için kimyasal bir ürün kullanacaksanız kutusunun üzerinde belirtilen pH dengesine dikkat etmeniz gerekir. Güçlü bir asidik yapıya sahip olan ürünleri kullanmamanız doğru değildir.

Granit mutfak tezgahı nasıl temizlenmeli?

Granit tezgahların su lekesi tutma özelliği çok yüksektir. Üzerine asla sıcak bir şey koyulmaması gerekir. Granit tezgahları temizlemek için iki tane mikrofiber bez, bir tane limon veya yarım çay bardağı beyaz sirke ve kireçsiz temiz içme suyuna ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri birbirine karıştırın. Suyu tezgahınızdaki lekeler fazlaysa ısıtarak kullanabilirsiniz. Karışımı bir sprey şişesinin içerisinde doldurun. Bütün tezgahınıza karışımı sıkın. Bu şekilde 1-2 dakika karışımı tezgahtaki lekeli bölgelerin üzerinde beklettikten sonra mikrofiber bez kullanarak güzel bir şekilde temizleyin, durulayın. Kuru bir mikrofiber bezle tezgahınızı kurulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.