Gözünüz çok fazla çapaklanıyorsa...

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı bebeklerde de orta yaşlı insanlarda da görülebiliyor. Tedavi edilmediğinde büyük sorunlara yol açan göz yaşı tıkanıklığını, belirtilerini ve tedavi yöntemini sizler için araştırdık...

Gözümüzdeki gözyaşı kesesi ve gözyaşı kanalları gözyaşının burun boşluğuna gitmesini sağlar. Bu kanalların tıkanması durumuna gözyaşı kanalı tıkanıklığı denir. Gözyaşı kanalları tıkandığında, gözdeki gözyaşı dışarı akar. Bu durum doğuştan olabilir. Ayrıca travmaya bağlı, iltihaplanmaya bağlı ve burun ameliyatlarına bağlı da oluşabilir. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı büyük küçük herkeste görülebilir.

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı durumunda hangi belirtiler görülür?

Hassas dengeye sahip gözyaşı kanalları tıkandığında kişide gözde giderek artış gösteren sulanma, gözde sürekli iltihap oluşması, şiddetli çapak görülmesi, gözün sürekli akması, gözün ağrıması gibi sıkıntılar oluşur. Bu sıkıntılar yüzünden kişinin hayat kalitesi düşer.

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı nasıl teşhis edilir?

Kişi gözde sulanma, aşırı derecede çapaklanma, kızarıklık, iki göz arasında asimetriklik durumlarıyla göz doktoruna başvurduğunda doktor hastaya lavaj uygular. Lavaj uygulamasında vücuda sokulabilen küçük bir tüp olan kanül yardımıyla gözlere sıvı verilir. Bu sayede de verilen sıvının ilerleyip ilerlemediğine bakılır. Sıvı hastanın boğazına kadar inmiyorsa gözyaşı kanalının tıkandığı teşhis edilir. Daha sonra ise tedavi süreci başlar.

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı nasıl bir tedaviyle açılır?

Geçmişten beri kullanılan ameliyatlı teknikler hastada kanama olması ve iyileşme süresinin uzaması yüzünden başarısız olduğu için doktorlar başka tekniklere yönelmeye başlamıştır. DSR operasyonu da doktorların tercih ettiği yeni tekniklerden biridir. Bu teknik sayesinde cilt açılıp, gözyaşı kesesindeki tıkanıklık açılır. Ayrıca endoskopik DSR'de burun içinden kemik ve kese açılarak da dikişsiz bir şekilde gözyaşı kanalı tıkanıklığı açılabilir.

Dsr hem de endoskopik DSR birleştirilip Multiode DSR işlemi de uygulanabilir. Bu işlemde lazer ile kanama olmadan, kesi yapılmadan dolayısıyla hiçbir risk almadan gözyaşı kanalı tıkanıklığı açılır. Bu teknikte lazer ışınları gözlerimizin kenarındaki minik deliklerden içeri girer ve gözyaşı kanalı tıkanıklığını açar.

Lazerle yapılan işlemlerde hasta ne kadar sürede iyileşir?

Lazerle yapılan uygulamalarda kişi aynı gün hastaneden çıkar ve günlük yaşantısına hızlıca geri döner.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.