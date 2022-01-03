Gözleriniz sık sık kanlanıyorsa o hastalığa sahip olabilirsiniz!

Yüksek tansiyon özellikle ilerleyen yaşlarda insanların en sık yaşadığı problemlerin başında gelir. Peki yüksek tansiyon vücutta hangi belirtilerle kendini gösteriyor? Gelin birlikte bakalım...



Kalbin attığı an damarlarınızda oluşan basınç ile kalp kasının gevşemesiyle arterlerindeki basıncın değerleri ölçüldüğünde ortaya çıkan sayılar tansiyonu ifade etmektedir. Yüksek tansiyon hipertansiyon olarak da ifade edilir. Aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz bir yaşam tarzı hipertansiyona neden olabilir.

Yüksek tansiyon vücutta hangi belirtilerle kendini gösterir?

Yüksek tansiyonun belirtilerinden biri terlemedir. Eğer son zamanlarda çok ve sık bir şekilde terleme problemi yaşıyorsanız, günlük hayatınızı olumsuz etkilemeye başladıysa bu durum yüksek tansiyonun bir belirtisi olabilir. Çünkü yüksek tansiyon, vücuttaki kan basıncının ani değişimler yaşamasına sebep olur, bu duruma adapte olmaya çalışan vücut çok daha fazla ve sık terlemeye başlar.

Yüksek tansiyon sık sık idrara çıkmaya da sebep olabilir. Bu vücudunuzun yüksek tansiyonla baş etmeye çalıştığının bir göstergesidir. Vücut dengeyi tekrar sağlamak için sık sık idrara çıkmanıza neden olabilir.

Yüksek tansiyon damarların sağlığını olumsuz etkilediği için kan dolaşımına da zarar verir. Kan vücutta doğru bir hızda dolaşamadığı için kalbimiz başta olmak üzere tüm organlarımız sağlıkla bir şekilde çalışmak için gerekli oksijeni bulamaz. Bu durum kendini yorgunluk ve halsizlik olarak gösterir.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan insanlarda ayak, bacak, el ve kol gibi vücudun uç bölgelerinde şişkinlik (ödem) meydana gelir. Çünkü yüksek tansiyona sebep olan tuz tüketiminin artması yüzünden vücut, çok daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu yüzden suyu depolamaya çalışır. Bunun sonucunda da ödemler ve şişkinlikler oluşabilir.

Yüksek tansiyon kılcal damarların zarar görmesine sebep olabilir. Burun kanaması da bunun en belirgin işaretlerinden biridir. Burun kanamaları gibi göz yuvalarında oluşan kızarıklıklar da yüksek tansiyonun belirtilerinden biridir. Gözlerinizin yorulup kızarmasına neden olan herhangi bir eylem yapmamış olmanıza rağmen gözleriniz kızarıyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir.

Yüksek tansiyonun bir diğer belirtisi de kulaklarda çınlama hissinin oluşmasıdır. Eğer başınızın ağrımasına sebeo olacak başka bir durum yoksa bu da yüksek tansiyon belirtisi olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.