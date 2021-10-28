Gözde Erdoğan Şahenk kimdir? Gözde Şahenk Erdoğan'ın mesleği nedir?

Gözde Şahenk Erdoğan kimdir? Gözde Şahenk Erdoğan'ın mesleği nedir? Bir çok kişinin severek izlediği Süper Dadı adlı programın sunucusu Gözde Şahenk Erdoğan'ın kim oluğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha önce TRT'de yayınlanan program daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanmıştı. Süper Dadı çocuklarının olumsuz davranışlarıyla baş etmeye çalışan aileleri konu alan bir programdır. İşe Süper Dadı sunucusu Gözde Erdoğan Şahenk'in hayatı ve biyografisi...

Gözde Şahenk Erdoğan kimdir? Gözde Şahenk Erdoğan'ın mesleği nedir? Bir çok kişinin severek izlediği Süper Dadı adlı programın sunucusu Gözde Şahenk Erdoğan'ın kim oluğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Daha önce TRT'de yayınlanan program daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanmıştı. Süper Dadı çocuklarının olumsuz davranışlarıyla baş etmeye çalışan aileleri konu alan bir programdır. İşe Süper Dadı sunucusu Gözde Erdoğan Şahenk'in hayatı ve biyografisi...

Gözde Şahenk Erdoğan kimdir? Gözde Şahenk Erdoğan'ın mesleği nedir? Bir çok kişinin severek izlediği Süper Dadı adlı programın sunucusu Gözde Şahenk Erdoğan'ın kim oluğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, önce TRT'de ardından da Star TV'de yayınlanan Süper Dadı programının sunucusu Gözde Şahenk Erdoğan hakkında 'pedagog' unvanının gerçek olmadığı gerekçesiyle dava açtığı iddia edilmişti.

Gözde Erdoğan Şahenk kimdir?

Gözde Erdoğan Şahenk 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukları anlamak ve onların hayatına dokunabilmek amacıyla kendine kariyer belirleyen Gözde Erdoğan Şahenk 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde öğrenim görmeye başlamıştır. Öğrenim hayatına Gelişim Psikolojisi dalında devam etmiştir.

Mezuniyetinin hemen ardından adım attığı profesyonel çalışma hayatında; ailelerin ve toplumun “sorunlu çocuk” suçlaması ve yaftalamasına tamamen karşı bir duruş sergileyerek, aslında problemlerin “sorunlu aile” yapısında olduğuna inanmış ve bireysel danışmanlık yaklaşımını bu doğrultuda geliştirmiştir..

2013 yılında yürütücü sunuculuğunu yapmaya başladığı “Süper Dadı” isimli televizyon programı ile geniş kitlelere; çocuk dilinden anlamak, çocuklara aslında “küçük insanların” hak ettiği saygıyı verebilmek adına metotlar ve mesajlar iletmiş, milyonlarca aileye rehber olmuştur.

Hafta sonu ve geç saatlerde yayınlanmasına rağmen “Süper Dadı”; Türkiye'de ilk kez, bir aile eğitim programı olarak önemli dizi ve gündüz kuşağı programlarının izlenme oranlarını ikiye katlamış ve rating listelerinde pek çok kez ilk 20 ve ilk 10 program arasına girmeyi başarmıştır.

Gözde ErdoğanŞahenk'in 2015 yılında kaleme aldığı “Hayat Evde Başlar” isimli kitabı 61. baskıya ulaşmış olup, ikinci kitabı olan “Ben Ne Söylerim Çocuğum Ne Anlar” çocukluğumuzdan ebeveynliğe yolculuğumuza ayna tutan bir eğitim kitabı olmuştur. Gözde Erdoğan Şahenk “Hayat Oyunla Başlar 0-3 ve 3-6 Yaş”, “Çocuklu Hayat” ve “Çocuklu Hayat Ajandası” çocuklar için cinsel eğitim öyküleri “Mıstık Parkı” olmak üzere ebeveynlere rehber olacak yedi esere imza atmıştır. Yazdığı tüm kitaplarla basamaklandırılmış bir eğitim modelini ortaya koyarken yaşamın ilk bir yılında anne ve bebekler için hazırladığı “Bebekliğim” hikâye kitabı serisi için hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Pedagog Gözde Erdoğan Şahenk, bireysel aile ve çocuk danışmanlığının yanı sıra “Ebeveyn Çalışanın Verimliliği”, “Çalışan Ebeveynin Stresle Baş Etme Yöntemleri”, “Çalışan Anne-Babalar İçin Dengeli Ebeveynlik” … gibi başlıklar altında kurumsal firmalara eğitim, seminer ve workshop projeleri hazırlamakta ve hedef kitlesi yoğunlukla çocuk, anne ve aileler olan firmalara danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Süper Dadı Programı nedir?

Süper Dadı, önce TRT 1'de, daha sonra 12 Mart 2014 tarihinde Star TV'de yayınlanan, çocuklarının olumsuz davranışlarıyla baş etmeye çalışan aileleri konu alan bir programdır.

Türkiye'nin Süper Dadı'sı Pedagog Gözde Erdoğan, hatalı ebeveyn tutumları nedeniyle çocuklarıyla ilişkilerini düzenlemede sıkıntı yaşayan anne ve babalara tavsiyelerde bulunuyor ve onlarla sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Tüm ebeveynleri ilgilendirecek, pratik çözümler üreten Süper Dadı programı Star TV'de yayınlanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.