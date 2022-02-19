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Gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı!

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ı evinin önünde protesto ettiği için ters kelepçelenerek gözaltına alınan Migros işçileri, serbest bırakıldı.

1 Saat Önce
2022-02-19 08:53:06
Gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı!

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ı evinin önünde protesto ettiği için ters kelepçelenerek gözaltına alınan 100'e yakın Migros işçisi, serbest bırakıldı.

Migros bugünkü gözaltıların ardından yaptığı açıklamada, prim dahil tüm çalışanların maaşlarına yüzde 59 artış yapıldığını belirterek, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini kaydetti. Şirket, "Gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğunu kamuoyuna üzülerek bildiririz." demişti.

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