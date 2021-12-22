Göz yakmadan nasıl soğan doğranır?

Soğan doğrarken gözlerimiz yanar ve yaşlar süzülmeye başlar. Sırf bu yüzden birçok insan yemek yapmayı sevmez. Fakat bazı yöntemler sayesinde gözleri yakmadan soğan doğramak mümkündür. Peki bu yöntemler hangileri? Hangi yöntemleri uygularsak soğan doğrarken gözlerimiz yanmaz? Neden gözlerimiz yanıyor? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Soğan doğrarken uzun uzun ağlıyoruz. Gözlerimiz yanıyor hatta adeta alev alıyor! Sırf bu yüzden birçoğumuz yemek yapmayı hiç sevmiyoruz. Fakat soğan doğrarken gözlerimizi yakmamak da mümkün.

Hangi yöntemler sayesinde soğan doğrarken gözlerimizi yanmaktan koruyabiliriz?

Soğan doğrama esnasında sakız çiğnerseniz gözleriniz soğandan etkilenmeyecek dolayısıyla yanmayacaktır.

Musluğu açıp suyu akıtın ve ona yakın bir yerde soğan doğrayın. Bu sayede de gözleriniz yanmayacak. Fakat su israfını önlemek için altına sonradan kullanmak üzere bir kap koymayı lütfen unutmayın.

Soğanın kabuklarını soyduktan sonra yirmi saniye kadar mikrodalgada ısıtırsanız doğrama esnasında gözleriniz yanmayacaktır.

Soğan doğrarken ağzınızda su tutarsanız soğan size etki etmeyecektir.

Bir kabın içerisine su doldurun. Soğanların kabuklarını soyduktan sonra bu kabın içerisine koyun ve bu kabı buzdolabında bekletin.

Soğanları yaktığınız muma yakın bir yerde doğrarsanız da gözlerinizi yanmaktan kurtarabilirsiniz.

Soğanı açık havada doğrarsanız gözlerinizi yaşartmayacaktır.

Soğanın gözlerinizi yakmaması için doğramadan önce üzerine limon sıkın ve öyle doğrayın.

Soğanı doğrama esnasında gözlerinizi yakmasın istiyorsanız onu keskin bir bıçakla doğrayabilirsiniz. Çok keskin olmayan bıçakla doğranan soğan gözlerinizi çok fazla yakacaktır.

Soğan neden gözlerimizin yaşarmasına sebep oluyor?

Soğanı kestiğimizde hücreleri yırtılır ve alinaz enzim ve amino asit sülfoksit gibi bir sürü maddeyi havaya salar. Alinaz enzim, amino asit sülfoksitleri sülfenik asitleri parçalar. Bu da, gözlerin yaşarmasına neden olan kokuyu üreten tiosülfinatlara dönüştürülür. Bu asitler aynı zamanda LF-sintaz enzimler tarafından sin-propanetial-S-oksit denen ve gözleri yaşartan bir gaza dönüştürür. Sin-propanetial-S-oksit hava yoluyla gözlerimize ulaşır. Gözümüzün gazla temas eden ilk kısmı korneamızdır. Korneamızda gözyaşı pınarlarına giden otonomik motor lifleri bulunur. Sin-propanetial-S-oksit göz tarafından algılandığında, korneadaki bütün lifler yanmaya başlar ve gözyaşı pınarlarına akma sinyali verir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.