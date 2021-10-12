Göz altı morluklarını geçirmek için...

Pandemi nedeniyle ekran maruziyetimiz arttığı için ve uyku problemleri yaşadığımız için birçok insan göz altlarında morluklar fark etmeye başladı. Siz de göz altınızdaki morluklardan şikayetçiyseniz sizler için çözüm yollarını araştırdık...



Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle evlerden bilgisayar üzerinde çalışmak zorunda kaldık hatta eğitimlerimizi bile online olarak almak zorunda kaldık. Ayrıca korona virüsün yaşattığı stres yüzünden sık sık uyku problemleri yaşadık. Tüm bu durumlar da maalesef ki bize göz altı morlukları ve göz şişlikleri olarak döndü. Gelin göz altı morluklarının sebeplerine ve tedavi yollarına birlikte bakalım.

Göz altı morluklarının ve göz şişkinliklerinin sebepleri nelerdir?

Gözlerimizi fazla yormak göz altı morluklarının sebepleri arasındadır. Ayrıca genetik özellikler, cilt tipi, yüz anatomisi, yaşlanmak da göz çevresinin koyu bir renk almasına ve şiş görülmesine sebep olabilir.

Gözümüzün altındaki deri çok ince ve yarı saydamdır. Bu bölgedeki kılcal damarlar bu yüzden çok daha net görünür. Göz altının mor gözükmesinin sebebi bu damarların belirgin olmasından kaynaklıdır. Bilhassa açık ten renkli insanlar ve zayıf insanlarda göz altı morlukları daha belirgin olur.

Koyu tenli insanlarda ekstra pigmen üretimi de göz çevresinde ve göz kapaklarında koyu renklere sebep olur.

Yaşımız ilerledikçe yüzümüzde yağ kaybı oluşur. Bilhassa yüz kemikli bir yapıdaysa gözyaşı hattı derinleşebilir ve bu derinleşmeden kaynaklanan gölgeler göz altlarının daha koyu görünmesine sebebiyet verebilir.

Göz altındaki morluklarını nasıl yok edebiliriz?

Bazı cilt bakım ürünleri göz altındaki morlukları giderebilir. Bu cilt bakım ürünleri topikal retinoid içermelidir. Retionidler, cilt dokusunu kalınlaştırır, yeni hücre üretimini artırır ve bu sayede gözün altında bulunan yumuşak derinin daha opak hale gelmesini sağlar. Opak hale gelen deri damarların görünmemesini ve cilt tonunun eşitlenmesini sağlar.

Hyaluronik asit kolajen üretimini artırır, cildi nemlendirir ve çok daha dolgun görünmesini sağlar. Bu sayede göz altı morluklarına iyi gelir.

Kafein serumları, seramid ve peptid içeren cilt bakım ürünleri; A, C ve E vitaminlerini içeren antioksidanlar da göz altı morluklarını giderir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.