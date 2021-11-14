Gözlerin altında koyu halkalar olarak ortaya çıkan göz altı morluğu kadınlarda da erkeklerde de yaygın olarak görülmektedir. Göz altı morluğu estetik görünümü oldukça bozmaktadır. Peki yok mu bunun bir çaresi? Sizler için araştırdık...



Gözlerimizin altında oluşan koyu halkaları göz altı morlukları olarak adlandırıyoruz. Bu morluklar kadınlarda ve erkeklerde görülebilen bir durumdur. Herhangi bir sağlık sorunu yüzünden oluşmazlar ve tıbbi bir müdahaleye gerek olmaz. Fakat estetik görünümü bozan bir durumdur.

Göz altı morluklarından doğal bir şekilde kurtulmak mümkün mü?

Göz altı morluklarından kurtulmak için sizlere doğal bir önerimiz olacak. Bunun için zerdeçal, yoğurt ve limon suyuna ihtiyacınız olacak.

Zerdeçalın içerisinde kurkumin isimli bir madde vardır. Bu madde vücutta oluşan iltihaplanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Vücudumuza giren yabancı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını da sağlar. Ayrıca kan damarlarındaki plakların, pıhtıların temizlenmesini hızlandırır. Ödeme, eklem ağrılarına, göz altı morluklarına, şişkinliklere ve sivilcelere iyi gelir.

Yoğurt içerisindeki laktik asit sayesinde cilt rengini açar. Doğal olarak birçok güzellik ve bakım formülünün içinde kullanılır. Fakat kullanacağımız yoğurt doğal sütten ve evde hazırlanmış olmalıdır.

Limon asidik yapısıyla cilt beyazlatma yöntemlerinin en sık kullanılan malzemelerindendir. Doğal olarak göz altı morluklarında iyi gelmektedir. Fakat asidik özelliği yüzünden göze asla temas ettirilmemesi, tarifinde yazan miktardan fazla kullanılmaması çok önemlidir.

Eğer cildiniz çok kuru bir yapıdaysa bu karışımın içerisine bal veya zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Her ikisi cildinizi beyazlatırken besler ve daha fazla kuruyup tahriş olmasının, kızarmasının önüne geçer. Sadece göz altı morluklarından kurtulmakla kalmaz, ayrıca ışıl ışıl ve sağlıklı bir görüntü de elde etmiş olursunuz.

Bu karışımı hazırlamak için yarım çay kaşığı toz zerdeçal, yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu, iki çorba kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı bal veya zeytinyağına ihtiyacınız olacak.

Küçük bir kabın içerisine tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Daha sonra hiç bekletmeden göz altı morluklarınızın bulunduğu alana ve varsa şişlik, renk değişimi gibi sorunlar olan bölgelere sürün ve yirmi dakika bekletin. Son olarak yüzünüzü soğuk suyla güzelce durulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.