Göz altı morluğu nasıl geçer? Ne iyi gelir?

Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluğuna neden olan etkenler neler? Göz altı morluğuna evde ne iyi gelir? Aynaya baktığımızda gözümün altında meydana gelen koyu halkalar özgüvenimizin düşmesine ve günümüzün kötü geçmesine sebep oluyor.

Özellikle de kadınların merak ettiği konulardan göz altı morluğunun nasıl geçtiği? araştırılmakta. Sizler için bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte detaylar.

EVDE GÖZ ALTI MORLUĞU İÇİN NE YAPILIR?

Göz altında meydana gelen kararma, morarma gibi rahatsız edici bu durum için evde yapılabilecek yöntemler mevcuttur. Bunlar:

Soğuk kompres uygulamak.

Uyku süresini artırmak.

Yeterince uyumak

Uyurken başı yükseltmek.

Çay poşeti: Gözlere soğuk poşet çay uygulamak morlukların görünümünü azaltabilir.

Gözlere soğuk poşet çay uygulamak morlukların görünümünü azaltabilir. Salatalık: En çok bilinen yöntemlerden salatalık, göz altı morluklarını gidermeye fayda sağlar. Bunun içiniki dilim salatalığın 5 dakika boyunca limon suyuna batırılması ve gözlere yerleştiriniz.

En çok bilinen yöntemlerden salatalık, göz altı morluklarını gidermeye fayda sağlar. Bunun içiniki dilim salatalığın 5 dakika boyunca limon suyuna batırılması ve gözlere yerleştiriniz. Gül suyu : Pamuklu bir ped gül suyuna batırılır ve kapalı göz kapaklarının üzerine yerleştirilerek 15 dakika bekletilir. Bu uygulamayı düzenli bir şekilde denediğiniz takdirde farkı göreceksiniz.

: Pamuklu bir ped gül suyuna batırılır ve kapalı göz kapaklarının üzerine yerleştirilerek 15 dakika bekletilir. Bu uygulamayı düzenli bir şekilde denediğiniz takdirde farkı göreceksiniz. Süt: İki adet pamuk topu soğuk sütün içine batırılıp ve göz altlarına yerleştiriniz.

İki adet pamuk topu soğuk sütün içine batırılıp ve göz altlarına yerleştiriniz. Göz çevresine yapacağınız hafif masaj ile dolaşımı hızlandırabilir, göz altında meydana gelen koyu halkaları giderebilirsiniz.

Antioksidan İçeren Cilt Ürünleri Kullanın

Sağlıklı Beslenin

Yüzünüzü düzenli olarak sıcak değil, ılık suyla yıkayın

GÖZ ALTI MOLRUKLARI NEDEN OLUR?