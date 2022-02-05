Görevden alındığı iddia edilen 'Dilara öğretmen'le ilgili Milli Eğitim açıklama yaptı

Minik İbrahim’in doğum gününü kutladığı görüntülerle kamuoyunca tanınan Dilara öğretmenin işine son verildiği iddia edilmişti. Milli Eğitim'den yapılan açıklamada ise, Dilara öğretmenin işine son verilmediği, görev yerinin değiştirildiği açıklandı.

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş, İbrahim isimli öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyada paylaşmış, duygu yüklü o anlar milyonlarca izleyicinin yüreğini ısıtmıştı. Ancak iki gün önce yaşanan gelişmede Dilara öğretmenin görevine son verildiği iddia edilmişti.

ÇOCUKLARDAN KOPARILDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM

SABAH'a konuşan Dilara Kuş ise, "Şu anda emeklerimin, hayallerimin ve projelerimin yarım kaldığını, hak etmediğim bir şekilde okuldan ayrıldığımı düşünüyorum. Üzgün ve kırgınım. Çocuklarımdan bir anda koparıldığım için çok üzgünüm. Olayın şokunu hala atlatabilmiş değilim. Çocuklarım ve velilerim de böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünler. Onlar da bu durumun düzelmesi için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Ama bu noktadan sonra ben bu okulda görev yapmak istemiyorum. Bu olay beni silkeledi ve daha güçlü ayağa kaldırdı sınavı kazanıp 657ye tabi bir Öğretmen olarak görevimi en doğru şekilde devam etmeye çalışacağım" dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Dilara Kuş adlı öğretmenin işine son verildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.

"15 BİN ÖĞRETMENİN 7 BİN 500 TANESİ İSTANBUL'A ATANDI"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:



"31 Ocak 2022 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan 15 bin öğretmenin 7 bin 500'i İstanbul'a atanmıştır. Bu 7 bin 500 öğretmenin bir bölümü 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde İstanbul'da 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında öğretmenlik yapmaktaydı."

"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI"

"Yine 1. dönem İstanbul'daki okullarda 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan öğretmenlerimizden sözleşmeli öğretmen ataması nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalanlar için ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirmeler yapılmaya devam etmektedir.

Söz konusu 'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır.

İstanbul'daki bir anaokulunda öğretmenlik yapan Dilara Kuş'un bir öğrencisine doğum günü sürprizi yapmış, bu sürpriz karşısında gözleri dolan öğretmenine sarılıp elini defalarca öpen İbrahim isimli öğrenci sosyal medyanın gündemine oturmuştu."

.