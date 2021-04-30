İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde seyahat izin belgelerine ilişkin ek genelge yayınladı. Genelge ile görev belgesi olanlardan seyahat belgesi istenecek mi? Görev belgesi olanlardan seyahat belgesi istenecek mi sorularına yanıt verildi. Genelgede 'Kısıtlamada kimlik kartı ve görev belgesi olan, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevliler ayrıca seyahat belgesi istenmeyecek.' denildi. Peki tam kapanmada muaf olanlara seyahat belgesi zorunlu mu?

19 günlük koroanvirüs tam kapanmasında ülke genelinde seyahat kısıtlaması da getirildi. Seyahet etmek isteyenlere seyahat izin belgesi zorunlu hale getirilmişti. Tam kapanamda muaf olanlar ve görev belgesi olanlar da seyahat durumunda kendilerinden seyahat izin belgesi istenip istenmeyeceğini merak eder oldu. Görev belgesi olanlardan seyahat belgesi istenecek mi? Çalışma belgesi olanlara seyahat izin belgesi zorunlu mu? Tam kapanmada muaf olanlara seyahat belgesi zorunlu mu?

Görev belgesi olanlardan seyahat belgesi istenecek mi?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi: ''Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Çalışma belgesi olanlara seyahat izin belgesi zorunlu mu?

Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.