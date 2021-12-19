Gordon Ramsay'in mutfakta uyguladığı püf noktaları biliyor musunuz?

Gordon Ramsay dünyaca ünlü bir şef. Gastronomi dünyasında kendine gerçekten önemli bir yer edinmiş. Onun tecrübelerinden faydalanmak istiyorsanız sizlere mutfağa dair Gordon Ramsay'in paylaştığı püf noktaları derledik...



Gordon Ramsay gastronomi dünyasında kendine önemli bir yer edinmiş, dünyaca ünlü bir şef. Birçok insan onun TV programlarını izliyor ve kendine örnek alıyor. Sizler için Ramsay'in TV programlarında seyircileriyle paylaştığı püf noktaları paylaşacağız. Bunları siz de kulağınıza küpe ederek mutfakta çok daha başarılı işlere imza atabilirsiniz.

Gordon Ramsay'in mutfağa dair püf noktaları

Gordon Ramsay'e göre yeşillikleri en güzel şekilde kesmenin yolu onlara zarar vermeden doğramaktan geçiyor. Yeşillikleri doğrarken dikkatli ve özenli davranmanız gerekiyor. Ramsay, yeşillikleri sert bıçak darbeleriyle doğramanın onların lezzetini olumsuz etkilediğini söylüyor. Bu yüzden onları doğrarken keskin bir bıçak seçin ve yumuşak, yuvarlak bıçak darbeleriyle kesin.

Maydanozun yapraklarını pratik bir şekilde ayıklamak için Gordon Ramsay bıçağın keskin tarafını tek seferde maydanoz demetinin üzerinden dikkatlice geçirip onu tıraşlıyor.

Acı biber doğradıktan sonra elimizde çok kötü bir şekilde yanma hissi oluşuyor. Bu durumun önüne geçmek için Ramsay elinize limon sıkmanız gerektiğini söylüyor. Limon suyu ısıyı nötrlüyor ve yanmanın yayılmasını engelliyor. Bu yüzden acı biber doğradıktan sonra elinizi limon suyuyla ovalamayı unutmayın.

Kivi soymakta zorlanıyorsanız kolay bir şekilde bu işi halletmek için yemek kaşığından yardım alabilirsiniz. Önce kiviyi yatay bir şekilde ikiye kesin. Daha sonra kaşığı kabuk etrafında döndürerek içini oyun. Bu şekilde soyma aletine dahi ihtiyacınız olmayacak.

Ananasın olgunlaşmış olgunlaşmadığını anlamak için ortadan bir yaprağını çekin. Eğer yaprak kolay bir şekilde çıkıyorsa ananas olgunlaşmış demektir.

Kesilmiş elma, avokado, patates gibi besinler kararabiliyor. Bunun önüne geçmek için onları limon suyu sıkılmış bir kap su içerisinde bekletebilirsiniz. Limon suyunun asidik yapısı renklerinin kahverengiye dönmesini engelleyecektir.

Kusursuz bir çırpılmış yumurta pişirmek istiyorsanız tam pişmeden önce içerisine taze krema ilave edin. Krema sıcaklığını dengeleyecek ve fazla pişmesinin önüne geçecektir. Ayrıca çırpılmış yumurta ve omlet yaparken tuzu pişmeden önce ilave ederseniz yumurtaların dokusu bozulacak ve rengi daha soluk olacaktır. Bu yüzden mutlaka piştikten sonra tuz ekleyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.