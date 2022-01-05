Ege Denizi açıklarında meydana gelen Alanya'dan da hissedilen depremi Google 1 dakika öncesinden uyarı yaparak bildirdi. Telefonlara ve akıllı cihazlara sesli ve yazılı uyarı gönderen Google herkesi şaşırttı. Google Alanya depremini nasıl bildi? Google (Android) deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır? sorusu bu gelişmeden sonra sıkça sorulmaya başlandı. İşte adım adım Android deprem erken uyarı sistemini açmanın yöntemi...

Ege Denizi açıklarında meydana gelen Alanya'dan da hissedilen depremi Google 1 dakika öncesinden uyarı yaparak bildirdi. Telefonlara ve akıllı cihazalara sesli ve yazılı uyarı gönderen Google herkesi şaşırttı. Google Alanya depremini nasıl bildi? Google (android) deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır? sorusu bu gelişmeden sonra sıkça sorulmaya başlandı. İşte adım adım Android deprem erken uyarı sistemini açmanın yöntemi...

Bu sabah Akdeniz açıkladında saat 06.21'de Antalya'nın Alanya ilçesinden de hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD da depremin şiddetini 5.3 olduğunu duyurdu. Ancak deprem yaşanmadan önce Google'dan deprem uyarısı gelmesi herkesi şaşırttı. Google depremden 1 dkika önce kullanıcılarına uyarı bildirimi gödererek deprem olacağını belirtti.

Google Alanya depremini nasıl bildi?

Teknoloji devi Google uzun zamandır deprem erken uyarı sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Google, Android cihazların donanımını kullanarak dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturmak için yeni bir sistem tasarladı. Bu uygulama geçtiğimiz aylarda ülkemizde de hayata geçmişti. Google deprem uyarı sistemi Türkiye'nin dışında pek çok ülkede de kulalnılıyor. Google 4.5 ve üzerindeki depremleri haber veriyor.

Google (android) deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır?

Google deprem erken uyarı sistemini açmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

1. Öncelikle cihazınızın internete bağlı olması gerekiyor.

2. Cihazınızın "Ayarlar" bölümüne gidin ve "Konum" ayarlarına tıklayın.

3. "Konum" ayarlarından "Gelişmiş" ayarlara gidin ve "Deprem Uyarı" seçeneğini seçin.

4. Deprem erken uyarı sistemini açık hale getirin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.