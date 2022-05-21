Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı oyuncuları kimdir?

Gönül Dağı dizisi çekimleri nerede yapılıyor sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Ekim 2020'de ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi, ilk bölümünden bu yana hala aynı ilgiyle takip ediliyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu günlerde nerede ve hangi şehirde çekildiğini merak ediyor.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Adeta memleket kokan dizi, dizide de yer alan Gedelli Köyü'nde geçiyor gibi görünse de aslında Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da geçmektedir. Dizide olayların geçtiği Gedelli Köyü, günümüzde Niğde'ye bağlıdır.

Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bir bölgesinde çekilmektedir.

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında her Cumartesi akşamı saat 20.00'de yer almaktadır.

Gönül Dağı dizi oyuncuları ve karakterleri

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide,

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Utku Ateş- Serdar

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Halil Balkanlar- Serdar'ın Babası

Ruhi Sarı- Zahide'nin Eşi Fikret .