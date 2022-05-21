Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı oyuncuları kimdir?
Gönül Dağı dizisi çekimleri nerede yapılıyor sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor?
2022-05-21 21:31:19
Ekim 2020'de ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi, ilk bölümünden bu yana hala aynı ilgiyle takip ediliyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu günlerde nerede ve hangi şehirde çekildiğini merak ediyor.
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?
Adeta memleket kokan dizi, dizide de yer alan Gedelli Köyü'nde geçiyor gibi görünse de aslında Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da geçmektedir. Dizide olayların geçtiği Gedelli Köyü, günümüzde Niğde'ye bağlıdır.
Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bir bölgesinde çekilmektedir.
Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında her Cumartesi akşamı saat 20.00'de yer almaktadır.
Gönül Dağı dizi oyuncuları ve karakterleri
Berk Atan – Taner
Gülsim Ali İlhan – Dilek
Ecem Özkaya – Zahide,
Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
Gülhan Tekin – Günşıl
Feyza Işık – Döndü
Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
Cihat Süvarioğlu- Ramazan
Semih Ertürk- Veysel
Nazlı Pınar Kaya – Cemile
Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey
Eser Eyüboğlu – Selami
Çiğdem Aygün – Keriman
Şebnem Dilligil – Halime
Hüseyin Sevimli – Rıfat
Zümre Meğreli – Hemşire Elif
Hazal Çağlar – Asuman
Utku Ateş- Serdar
Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
Halil Balkanlar- Serdar'ın Babası
Ruhi Sarı- Zahide'nin Eşi Fikret .
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