Gönül Dağı dizisinden ayrılan yıldız oyuncu tekrar gelmek istiyor

Gülsim Ali ve Berk Atan'ın başrolünde oynadığı Gönül Dağı dizisinde şaşırtan bir karar alındı. Final bölümünde Gülsim Ali'nin de veda ettiği diziye veda eden bir diğer isim Eser Eyüboğlu dönme kararı aldı. Eskişehir Sivrihisar’da çekilen projenin Gülsim Ali yerine gelen yeni kadın oyuncusu da ilerleyen bölümlerde belli olacak.