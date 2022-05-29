Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali veda mı ediyor?

Her cumartesi reyting rekorları kıran TRT1'in sevilen dizisinde Dilek karakteri Gönül Dağı'nda ekranlara veda edecek. Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Dağda yaralı halde bulunan Dilek, Taner'in kucağından indirilir. Dizide bu sahneyi gören seyirci, Dilek'in ölüp ölmediğini merak ediyor. İşte Gülsim Ali İlhan ile ilgili tüm detaylar...