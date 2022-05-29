Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali veda mı ediyor?
Her cumartesi reyting rekorları kıran TRT1'in sevilen dizisinde Dilek karakteri Gönül Dağı'nda ekranlara veda edecek. Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Dağda yaralı halde bulunan Dilek, Taner'in kucağından indirilir. Dizide bu sahneyi gören seyirci, Dilek'in ölüp ölmediğini merak ediyor. İşte Gülsim Ali İlhan ile ilgili tüm detaylar...
2022-05-29 22:00:52
Gönül Dağı izleyicileri son bölümde ekrana gelenlerden sonra Dilek'in ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Gülsim Ali İlhan, Dilek karakterine hayat verirken güzel oyuncunun diziden ayrılacağı konuşuldu. Dizi sezon finaline girerken oyuncular yavaş yavaş tatil planları yapmaktadır. Dilek karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. İşte Gülsim Ali İlhan ile ilgili tüm detaylar...
Dizinin başlangıcından bugüne kadar en sevilen karakterlerden biri olan Dilek, ilk sezondan itibaren Taner ve Dilek'in aşkı ile ekranlarda yerini almıştır. Son bölümde Dilek'in başına gelenler akıllara diziden ayrılıp ayrılmadığı sorularını getirdi. Fragmanda Dilek Taner'in kucağında kanlar içindeyken Ramazan, Veysel ve Gülsüm öğretmen gözyaşlarına hakim olamıyor. Gülsim Ali'nin diziye veda edeceği söylenmeye başlanırken yeni bölümde neler olacağını hep birlikte göreceğiz.
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