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TIMETURK / GENEL / Gökhan Özen tutuklandı mı? Gökhan Özen yakalandı mı? Gökhan Özen şu an nerede?

Gökhan Özen tutuklandı mı? Gökhan Özen yakalandı mı? Gökhan Özen şu an nerede?

Gökhan Özen tutuklandı mı? Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Söylentilerin odağındaki Gökhan Özen ve eski eş Selen Sevigen henüz açıklama yapmadı. Peki ama Gökhan Özen şu an nerede? Gökhan Özen yakalandı mı? İşte detaylar...

13 Dakika Önce
2022-04-13 23:14:45
Gökhan Özen tutuklandı mı? Gökhan Özen yakalandı mı? Gökhan Özen şu an nerede?

Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Söylentilerin odağındaki Gökhan Özen ve eski eş Selen Sevigen henüz açıklama yapmadı. Peki ama Gökhan Özen şu an nerede? Gökhan Özen yakalandı mı? İşte detaylar...

Gökhan Özen tutuklandı mı?

eski eşi Selen Sevigen ile kavga eden Gökhan Özen'in karşısına, eski kayınpederi Mehmet Sevigen çıktı. Ünlü popçu duruma sinirlenip eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen'i otel açmak için rüşvet dağıtma iddiasıyla CİMER'e şikayet etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde yapıldığı belirlendi. Sabah'ın haberine göre, hakkında takipsizlik kararı verilen Sevigen, kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla eski damadına manevi tazminat davası açtı ve kazandı.

Eski eş Sevigen, olanlarla da yetinmedi ve Özen hakkında suç duyurusunda bulundu. Amerika'da olduğu için ifadeye gelmediği belirtilen sanatçı hakkında savlığın yakalama kararı çıkardığı iddia edildi. .

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