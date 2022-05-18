Gökçeada feribot seferlerine fırtına iptali

Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 19.00 ve 22.30 seferlerinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.