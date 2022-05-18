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Gökçeada feribot seferlerine fırtına iptali

Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

2 Saat Önce
2022-05-18 15:46:02
Gökçeada feribot seferlerine fırtına iptali

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 19.00 ve 22.30 seferlerinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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