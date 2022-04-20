Goji berry meyvesi nedir? Goji berry (kurt üzümü) nerede, hangi marketlerde satılıyor? Goji berry neye iyi gelir? Son zamanlarda yeni meyve türlerinin ülkemizde yetiştirilmesi hız kazandı. Bunlardan biri de Goji berry (kurt üzümü) meyvesi. İçeridiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendiren goji berry meyvesini artık bazı büyük marketlerde ve manavlarda bulmak mümkün. İşte Goji berry (kurt üzümü) meyvesi hakkında bilinmeyenler...

Goji berry meyvesi nedir? Goji berry (kurt üzümü) nerede, hangi marketlerde satılıyor? Goji berry neye iyi gelir? Son zamanlarda yeni meyve türlerinin ülkemizde yetiştirilmesi hız kazandı. Bunlardan biri de Goji berry (kurt üzümü) meyvesi. İçeridiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendiren goji berry meyvesini artık bazı büyük marketlerde ve manavlarda bulmak mümkün. İşte Goji berry (kurt üzümü) meyvesi hakkında bilinmeyenler...

"Goji berry" meyvesi ilk duyudluğu zaman bize çok uzak bir meyve gibi gelebilir. Ancak bu meyveye halk arasında "kurt üzümü" de diyoruz. Kurt üzümü Türkiye'de yetiştirilen en ilgi çekici meyvelerden biridir. Girişimciler ve tarla sahipleri son zamanlarda ekimlerini goji berry meyvesine kaydırmış durumda. Goji berry meyvesine bazı firmalar alım garantisi de vermektedir.

Goji berry meyvesi nedir?

Goji berry (Lycium barbarum) meyvesi kuşburnuna benzer. Kırmızı tanecikli bir meyve türü olan goji berry Asya kökenli bir meyvedir. Türkiye'de de yetiştirilebilen bu meyveye kurt üzümü de denilmektedir.

Goji berry çin geleneksel tıbbında sağlık amacıyla kullanılan meyvelerden biridir. Binlerce yıldır kullanılan bu meyve dünyada "chinese wolfberry" olarak da biliniyor. Lycium daystemum pojark da bu bitki ile aynı olup Uygur Türkçesi'nde ve Çin'in bazı yörelerınde bu şekilde anılmaktadır.

Goji berry (kurt üzümü) nerede, hangi marketlerde satılıyor?

Goji berry meyvesine önceki yıllarda ulaşmak oldukça zordu ancak günümüzde bu meyveler büyük marketlerde ve manavlarda bulunabilir. Ülkemizde de yetiştirilen Goji berry meyvesi aynı zamanda yurt dışından ithal olarak da getirilebiliyor. Tazesi tüketildiği gibi kurumuş halde de tüketimi oluyor. Soğuk ve sıcak mevsim türlerine karşı dayanıklı olan bu meyve dünyanın her iklim şartında yetişebiliyor.

Goji berry neye iyi gelir?

Goji berry (kurt üzümü) öncelikle güçlü bir antioksidandır. Bağışıklığı güçlendirici ve destekleyici etkiye sahip olan Goji berry meyvesi aynı zamanda güçlü bir vitamin deposudur. Kurt üzümünün çinde B, C ve E vitaminleri oldukça fazladır. Aynı zamanda proteindeposu olan Goji berry meyvesinin içinde demir, çinko, selenyum gibi birçok mineral bulunuyor.

* Goji berry tansiyonu dengeleyici özelliğe sahiptir.

* Goji berry meyvesi içeriğindeki vitamin ve antioksidanlar sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı kullaılabilir.

* Goji berry pskikolojik rahatsızlıkların giderilmesinde de destekleyici olarak kullnılıyor. (Depresyon ve anksiyete)

* Kas ve kemik gelişimine olumlu etkisi olan Goji berry büyüme hormonunu destekler. .