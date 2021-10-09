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TIMETURK / GENEL / Göç İdaresi açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli sığınmacı yaşıyor?

Göç İdaresi açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli sığınmacı yaşıyor?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün eylül sonu itibarıyla güncellediği resmi verilere göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913’e yükseldi.

3 Saat Önce
2021-10-09 09:27:36
Göç İdaresi açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli sığınmacı yaşıyor?

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısına dair yeni veriler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü eylül sonu itibarıyla resmi verilerini güncelledi.

Buna göre geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 715 bin 913'e yükseldi.

Suriyelilerin en çok yaşadığı üç il sırasıyla İstanbul 532 bin 726

Gaziantep 457 bin 890

Hatay 436 bin 861 oldu.

Geçici barınma merkezlerinde en dolu kapasiteye sahip tesisler ise sırasıyla Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'da yer alıyor.

Türkiye'den çıkan Suriyeli sayısı 30 bin 219 oldu.

Yunan adalarından Türkiye'ye geri gönderilmesine karar verilen her Suriyeli karşılığında Türkiye'deki bir Suriyeli de AB ülkelerine yerleştiriliyor.

Uygulama kapsamında en fazla Suriyeli değişimi Almanya ile gerçekleştirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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