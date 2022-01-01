Glutatyon nedir ve ne işe yarar?

Glutatyon, vücut tarafından kendiliğinden üretilen bir çeşit antioksidandır. Vücuttaki glutatyon seviyesi, yetersiz ve sağlıksız beslenme tarzı, çevresel toksinler ve stres gibi bir dizi faktör yüzünden azalabilir. Peki glutatyon nedir? Glutatyon ne işe yarar? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...



Glutatyon, vücudumuz tarafından hücrelerde üretilen bir çeşit antioksidandır. Büyük ölçüde üç amino asitten oluşmaktadır. Bu amino asitler glutamin, glisin ve sisteindir.

Glutatyon nedir?

Glutatyon GSH olarak bilinir. Glutatyon bir antioksidandır ve hücreleri serbest radikaller, peroksitler ve ağır metaller gibi reaktif oksijen türlerinin toksik etkilerinden korur. Tripeptid yapısındadır ve γ-glutamil-sisteinil-glisin bilimsel ismiyle tarif edilir. Oksidatif stresi önler ve bu sayede hücre ve hücre bileşenlerinin işlevselliklerinin korunmasını sağlar.

Glutatyonun vücuda ne gibi bir faydası var?

Glutatyon oksidatif stresin azalmasını sağlar. Oksidatif stres, serbest radikallerin üretimiyle vücudun onlarla savaşma yeteneği arasında bir dengesizlik oluşunca meydana çıkar. Çok yüksek seviyede oksidatif stres, birden çok hastalığın habercisi olabilir. Bu hastalıklara diyabet, kanser ve romatoid artrit de dahildir. Glutatyon, zaman içerisinde hastalığı azaltabilecek oksidatif stresin etkisini ortadan kaldırmaya destek olur.

Glutatyon sedef hastalığını iyileştirebilir. Peynir altı suyu proteini ağızdan verilince, ek tedaviyle veya ek tedavi olmadan sedef hastalığını iyileştirmiştir.

Karaciğerde oluşan hücre ölümünün, glutatyon da dahil olmak üzere antioksidanların eksikliği yüzünden şiddeti artış gösterebilir. Bu, hem alkol kullananlarda hem de kullanmayanlarda yağlı karaciğer hastalığına neden olabilir . Glutatyonun kronik yağlı karaciğer hastalığı olan insanların kanındaki protein, enzim ve bilirubin düzeylerini iyileştirdiği görülmüştür.

Yaş ilerdedikçe vücutta daha az glutatyon üretilir. Araştırmalar, düşük glutatyon seviyelerinin daha az yağ yakma ve vücutta daha yüksek yağ depolama oranlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.

Periferik arter hastalığı , periferik arterler plak tarafından tıkandığında oluşur. Yaygın bir şekilde bacaklarda oluşur. Yapılan bir çalışmada, glutatyonun dolaşımı iyileştirdiği ve katılımcıların daha uzun mesafeler boyunca ağrısız bir şekilde yürüme yeteneğini artırdığını göstermiştir. Plasebo salin solüsyonu yerine glutatyon alan katılımcılara beş gün boyunca günde iki defa intravenöz infüzyonlar verildi ve daha sonra hareketlilik için analiz edildi.

Parkinson hastalığı merkezi sinir sistemini etkilemektedir. Parkinsonun günümüzde bir tedavisi bulunamamıştır. Yapılan bir çalışmada, intravenöz glutatyonun titreme ve sertlik gibi semptomlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu vaka raporu, glutatyonun semptomları azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bu hastalığı olan kişilerde hayat kalitesini iyileştirebileceğini öne sürüyor.

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