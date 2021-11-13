Glen de Vries kimdir? Glen de Vries neden öldü? Amerikalı iş insanı Glen de Vries uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Glen de Vries geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile uzaya giden ilk sivil yolcular arasında yer almıştı. Uzay deneyimi yaşayan Glen de Vries talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. İşte Glen de Vries'in hayatı...

Glen de Vries kimdir? Glen de Vries neden öldü? Amerikalı iş insanı Glen de Vries uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Glen de Vries geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile uzaya giden ilk sivil yolcular arasında yer almıştı. Uzay deneyimi yaşayan Glen de Vries talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. İşte Glen de Vries'in hayatı...

Glen de Vries kimdir?

Glen de Vries (29 Haziran 1972 - 11 Kasım 2021) Amerikalı bir iş adamı ve Medidata Solutions'ın kurucu ortağı ve eş-CEO'su ve bir uzay turistiydi.

De Vries, New York'ta büyüdü ve genç yaşta bilgisayarlara olan tutkusunu gösterdi. De Vries, Carnegie Mellon Üniversitesi'ne girdi ve 1994 yılında mezun oldu. Kendi kendine Japonca konuşmayı öğrendi.

13 Ekim 2021'de de Vries, Blue Origin NS-18 uzay görevinin bir parçası olarak New Shepard roketinde William Shatner ile birlikte diğer iki astronotla birlikte eşlik etti.

De Vries, 11 Kasım 2021'de New Jersey, Hampton Township'te bir Cessna 172'yi içeren küçük bir uçak kazasında 49 yaşında öldü. Glen de Vries sertifikalı bir özel pilottu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.