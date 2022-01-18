Gizem Kerimoğlu kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında Mesleği Ne?

Survivor All-Star yine en çok izlenen programlardan biri oldu. Survivor'da Gizem Kerimoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All-Star yeni sezonda gönüllüler takımında yarışacak olan Gizem Kerimoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında?

Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988'de İstanbul, Fatih'te dünyaya gözlerini açtı. Bulgaristan göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur. Bir erkek kardeşi vardır.

İstanbul Semiha Şakir Lisesini 2005 yılında tamamladı. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nde okumaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında bir yıllığına İngilizce eğitimi almak için Londra‘ya gitti.

2003 yılından itibaren birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşan Kerimoğlu, bir sporcu olarak basketbol ve futbol oynamış, hatta birkaç kez 19 yaş altı kadın Milli Futbol Takımı'na da çağrılmıştır. Bu yıllarda Yapı Kredi Spor Kulübü ve benzeri bazı spor kulüplerinde Fitness Eğitmeni ve Personal Trainer olarak da görev aldı.

2013 yılında profesyonel spor yaşantısına son veren Gizem Kerimoğlu, spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başladı. Dialog ve Barbaros Çidal‘dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile atmıştır.

Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem‘den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi aldı. 2015 yılında girdiği Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi aldı.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan olan “Survivor 2016” yarışmasına Gizem Kerimoğlu da gönüllüler takımında katıldı. Yüzde 36 oranda performans sergileyen Survivor Gizem, yarışmanın 108. gününde adaya veda etti.

Londra ve İstanbul arası yaşamını devam ettiren Gizem, bir firmanın reklamlarında ve antrenmanlarında yer alıyor.

Gizem Kerimoğlu, Survivor 2022 All Star gönüllüler takımı içerisinde mücadele edecek. .