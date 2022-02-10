Gizem Güven boşanıyor mu? Caner Turp boşanıyor mu? Gizem Güven ve Caner Turp çifti neden boşanıyorlar?

Sihirli Annem'in Ceren'i, Selena'nın Leyla'sı olarak hafızalara kazınan Gizem Güven ve futbolcu eşi Caner Turp, boşanma kararları ile gündeme geldi. 2020 yılında dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

Genç oyuncu Gizem Güven, 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile 2020 yılında dünyaevine girdi. Gizem Güven, sosyal medya hesabından Siverek Belediyespor'da forma giyen eşi Caner Turp ile ayrılma kararı aldığını duyurdu. Sihirli Annem ve Selena dizileri ile küçük yaşlardan itibaren milyonların sevgisini kazanan Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile evlenerek magazin gündeminde yer almıştı. Görkemli bir düğün ile dikkatleri üzerine çeken çift, birçok kişinin beğenisini kazanmıştı fakat üzücü haber Gizem Güven'den geldi.

SAYGIMIZ BAKİ



Güven, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Gizem Güven .