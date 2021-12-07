Gittiğiniz ülkelerde soğan tüketin! Çünkü...

Soğan yemeklerimizin ve salatalarımızın olmazsa olmaz besinidir. Yemeklerimize ve salatalarımıza lezzet katan soğan vücudumuz için de oldukça yararlı bir besindir. Kırmızı soğan, yeşil soğan, arpacık soğan, beyaz soğan, kuru soğan gibi çeşitleri olan soğanın vücudumuza faydalarını biliyor musunuz?



Soğan mutfağımızın demirbaş sebzeleri arasındadır. Yemek yapmaya önce soğan kavurarak başlarız. Salatalarımıza da lezzet katan soğan hem lezzetiyle hem de vücudumuza faydalarıyla oldukça önemli bir sebzedir. Kırmızı soğan, yeşil soğan, arpacık soğan, beyaz soğan, kuru soğan... Soğanın birden fazla çeşidi vardır ve hepsi farklı farklı yemeklerde görev alır. Gelin onun faydalarına bir göz atalım...

Soğanın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Soğanın içeriğinde C vitamini, A vitamini ve B vitamini vardır. Aynı zamanda soğan; fosfor, iyot, kükürt, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineralleri yönünden de zengindir. Soğan vücut direncimizi artırır, hasta olmaktan korunmamızı sağlar. Sindirim siteminde , bağırsak ve mide gibi organlarda meydana gelen enfeksiyonlara iyi gelir. Ayrıca ağrı kesici özelliği de vardır.

Farklı bir ülkeye seyahat ettiğinizde oradaki mikroplara karşı direnç kazanmak için o ülkede yetişen soğanı mutlaka tüketmelisiniz. Bu sayede o ülkedeki mikroplardan hastalık kapmazsınız. Çünkü soğan vücut direncinizi yükseltecektir.

Soğanın kan temizleme özelliği vardır. Bu yüzden kalp damarlarının tıkanmasına sebep olan engelleri ortadan kaldırır ve kalp hastalıklarından korumaya yardımcı olur.

Hepimiz kanser riskiyle burun buruna yaşıyoruz. Bu kötü hastalıktan korunmak için sağlıklı bir şekilde beslenmemiz gerekiyor. Bol bol soğan tüketerek kanserden korunabilirsiniz. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki kansere neden olan serbest radikallerin baş düşmanı soğandır. Soğan özellikle kolon kanseri riskini azaltır.

Kış aylarında çok sık hastalanıyorsanız soğan size iyi gelecektir. Çünkü soğan solunum yolları hastalıklarını tedavi eder. Nezle, grip, öksürük dışında astım ve bronşite de iyi gelecektir. Aynı zamanda soğan balgam söktürücü özelliğe de sahiptir. Soğanı lapa halde göğsünüze sürüp yatarsanız sabah daha rahat uyanacaksınız. Aynı zamanda soğan akciğerlerdeki bronşları genişleterek sigara içenler için insanlar için bir akciğer temizleyicisi vazifesi görür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.