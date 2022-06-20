Gittigidiyor ne zaman kapanacak? Gittigidiyor kapandı mı? Gittigidiyor iade ve değişim yapanlar ne olacak? Türkiye'nin önde gelen online pazar yeri sitesi olan gitti gidiyor ile ilgili ortaya atılan iddialar doğrulandı. Milyonlarca müşterisi bulunan Gitti gidiyor platformunun kapatılacağı açıklandı. e-Bay'dan gelen açıklamada kararın piyasada devam eden rekabetçi dinamikler nedeniyle alındığı bildirildi. Gittigidiyor'dan alışveriş yapan, para iadesi bekleyen ve ürün değişimi bekleyen alıcılar ve satıcılar Gittigidiyor'un ne zaman kapatılacağını araştırmaya başladı.

Gittigidiyor ne zaman kapanacak? Gittigidiyor kapandı mı? Gittigidiyor iade ve değişim yapanlar ne olacak? Türkiye'nin önde gelen online pazar yeri sitesi olan gitti gidiyor ile ilgili ortaya atılan iddialar doğrulandı. Milyonlarca müşterisi bulunan Gitti gidiyor platformunun kapatılacağı açıklandı. e-Bay'dan gelen açıklamada kararın piyasada devam eden rekabetçi dinamikler nedeniyle alındığı bildirildi. Gittigidiyor'dan alışveriş yapan, para iadesi bekleyen ve ürün değişimi bekleyen alıcılar ve satıcılar Gittigidiyor'un ne zaman kapatılacağını araştırmaya başladı.

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformlarından Gittigidiyor ile ilgili çok önemli bir karar duyuruldu. Yıllardır Türkiye pazarında faaliyet gösteren E-Bay'in sahibi olduğu gittigidiyor kapatılacak.

Gittigidiyor kapandı mı?

Gittigidiyor'un kapatılma sürecine ilişkin takvim belli oldu. eBay'dan gelen açıklamaya göre gittigidiyor kapatılaak.

Gittigidiyor ne zaman kapanacak?

2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı. eBay kapatılma olayını basın duyurusu ile açıkladı. Ebay'in Türkiye iştirakı GittiGidiyor kapatılacak. Satıcılar GittiGidiyor platformuna bugün itibarıyla yeni ilanlar giremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren ise alıcılar yeni satın almalar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne 5 Eylül 2022'ye kadar ulaşabilecekler.

Gittigidiyor iade ve değişim yapanlar ne olacak?

Gittigidiyor üzerinden para iadesi, ürün değişimi gibi sorun yaşayan vatandaşların hakları korunacak. Kapatma işlemi boyunca kullanıcıların ve satıcıların mağdur olmaması için tüm süreç titizlikle yürütülecek.

Gittigidiyor neden kapatıldı?

Online alışveriş sektörnün canlandığı son yıllarda gittigidiyor ile ilgili alınan kararın nedeni tartışılıyor. Yüksek rekabet kapatma kararında etkili oldu Küresel operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirdiğini belirten eBay, bu zor ancak stratejik kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı. GittiGidiyor'un kapatılması Ebay'ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacak. Konuya ilişkin olarak eBay'dan yapılan açıklamada, bu stratejik kararın piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde alındığı ifade edildi.