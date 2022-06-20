Gittigidiyor kapatılıyor mu? Gitti gidiyor ne zaman kapatılacak? Gittigidiyor.com neden kapatılacak? Gittigidiyor kapatıldı mı? Türkiye'nin en popüler online alışveriş platformu Gittigidiyor için flaş bir karar alındı. ABD merkezli eBay'in sahibi olduğu Gittigidiyor'un kapatılacağı açıklandı. Bu platformdan alış veriş yapan vatandaşlar da kapatma işleminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Gittigidiyor kapatılırsa iade ve değişim süreçleri nasıl işleyecek?

Gittigidiyor kapatılıyor mu? Gitti gidiyor ne zaman kapatılacak? Gittigidiyor.com neden kapatılacak? Gittigidiyor kapatıldı mı? Türkiye'nin en popüler online alışveriş platformu Gittigidiyor için flaş bir karar alındı. ABD merkezli eBay'in sahibi olduğu Gittigidiyor'un kapatılacağı açıklandı. Bu platformdan alış veriş yapan vatandaşlar da kapatma işleminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Gittigidiyor kapatılırsa iade ve değişim süreçleri nasıl işleyecek?

Türkiye'nin en bilindik online alışveriş platformlarından biri olan Gittigidiyor ile ilgili gündeme düşen bir iddia ortalığı karıştırdı. İddialara göre Gittigidiyor'un kısa süre içinde kapatılcağı belirtiliyordu. eBay'dan gelen son açıklama ise iddiaları doğruladı.

Gittigidiyor kapatılıyor mu?

2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı. eBay'dan gelen açıklamaya göre gittigidiyor kapatılaak.

Gitti gidiyor ne zaman kapatılacak?

Ebay kapatılma olayını basın duyurusu ile açıkladı. Ebay'in Türkiye iştirakı GittiGidiyor kapatılacak. Satıcılar GittiGidiyor platformuna bugün itibarıyla yeni ilanlar giremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren ise alıcılar yeni satın almalar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne 5 Eylül 2022'ye kadar ulaşabilecekler.

Gittigidiyor.com neden kapatılacak?

Online alışveriş sektörnün canlandığı son yıllarda gittigidiyor ile ilgili alınan kararın nedeni tartışılıyor. Yüksek rekabet kapatma kararında etkili oldu Küresel operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirdiğini belirten eBay, bu zor ancak stratejik kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı. GittiGidiyor'un kapatılması Ebay'ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacak. Konuya ilişkin olarak eBay'dan yapılan açıklamada, bu stratejik kararın piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde alındığı ifade edildi.

GittiGidiyor hakkında

GittiGidiyor.com, alıcılarla satıcıları buluşturan bir e-ticaret sitesi yaratmak üzere yola çıkan Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından kuruldu.

Türkiye'de e-ticaretin gelişebilmesi için internet kullanıcılarına, güvenli ve keyifli bir alışveriş ortamı sunmak hedefiyle yola çıkan GittiGidiyor, 2001 yılında hem alıcıları hem de satıcıları koruyan bir ödeme-onay sistemi geliştirdi. "Sıfır Risk Sistemi" olarak adlandırılan bu sistem ile bugüne kadar 13 milyonun üzerinde satış işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

GittiGidiyor'da her gün, cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, fotoğraf makinesi, bilgisayar, giyim ve mücevher, anne bebek, kozmetik kişisel bakım, ev dekorasyon ürünlerinden; para, pul, plak, eski kitap ve dergi benzeri koleksiyon malzemelerine kadar toplam 4.000 kategoride binlerce ürün satışa sunulmaktadır.

2007 yılı Mayıs ayında dünyanın en büyük e-ticaret sitesi eBay, GittiGidiyor'a ortak oldu. Bu stratejik ortaklık ve karşılıklı know how transferiyle GittiGidiyor, hizmet çeşitliliğini artırdı. GittiGidiyor'un kurucuları arasında yer alan Aydonat Ataseverin liderliğindeki ekip tarafından, bir GittiGidiyor iştirakı olarak ancak bu şirketten farklı hareket eden bir şirket olarak kurulan Cimri.com, 12 Mayıs 2008 tarihinde açık beta sürümüyle yayın hayatına başladı. 2011 yılı Mayıs ayında eBay'in GittiGidiyor'un %93 hissesini satın alması ile GittiGidiyor tam anlamı ile eBay ailesine katıldı. Bu satış sonrasında, Cimri.com'un tamamı iLab Ventures'a satıldı.

Ebay sahibi olduğu Gittigidiyor'un faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştır.