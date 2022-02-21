Gişe rekortmeni Uncharted'ın tüm bilinmek istenenleri: Uncharted'ın konusu, oyuncuları kimdir?

ABD'de gişe rekortmeni Uncharted'ın tüm bilinmek istenenleri haberimizde. Çıktığı günden itibaren birçok kişi tarafından olumlu yorumlar ile karşılaşan Uncharted'ın konusu, oyuncuları kimdir? Uncharted izle? İşte detaylar...

UNCHARTED'IN KONUSU NEDİR?

"Uncharted" isimli video oyunundan esinlenmiş olan film, Drake karakterinin genç halini ve Sully ile nasıl tanıştıklarını ve beraber girdikleri maceraları anlatıyor. Filmin gözde oyuncularından Tom Holland (Nathan Drake) , deneyimli hazine avcısı Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından Ferdinand Magellan'ın biriktirdiği ve 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Moncada Hanedanı tarafından kaybedilen bir serveti geri almak için işe alınır. İkili için soygun için başlayan beraberlik ilerde dahada karmaşık bir hal alır. Olaylar kendisini ailenin bir varisi olarak gören acımasız Santiago Moncada ile bir mücadeleye dönüşür. Nate ve Sully ipuçlarını kullanarak dünyanın en eski gizemlerini çözebilirse, 5 milyar dolarlık hazineyi ve uzun süredir görmediği kayıp kardeşini bulabilir. Ancak birlikte çalışmak onlar için tek çıkış yolu olabilecekse.

UNCHARTED NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

ABD'de gişe rekortmeni arasında gösterilen Uncharted 18 Şubat 2022 tarihinde vizyona girmiştir. Türkiye'de de birçok sinemada vizyonda bulunmaktadır. Keyifli seyirler...

UNCHARTED OYUNCU KADROSU NEDİR?

- Tom Holland

- Mark Wahlberg

- Antonio Banderas

- Sophia Ali

- Tati Gabrielle

- Patricia Meeden

- Sarah Petrick

- Steven Waddington

- Pingi Moli

- Tiernan Jones

- Rudy Pankow

- Georgia Goodman

- Diarmaid Murtagh

- Joseph Balderrama-

- Serena Posadino

- Alana Boden .