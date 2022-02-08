Giresun Üniversitesi'nde neden yangın çıktı? Giresun Üniversitesi yangınında ölen var mı?

Giresun'un Keşap ilçesinde Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin çatısında çıkan yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, İlçenin Bozkurt Mahallesi Keşap kampüsünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Söndürme çalışmalarını inceleyen Giresun Valisi Enver Ünlü, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, “Bugün saat 09.35'te sayın rektörümüzün üniversitemizin Keşap'ta bulunan Turizm Fakültesi'nde çatıda yangın başladığını haber vermesi üzerine Giresun ve ilçelerinden, Ordu ve ilçelerinden, Trabzon'dan bütün itfaiye birimlerimizi, AFAD'ımızı harekete geçirdik. Maalesef çatıda başlayan yangın rüzgarın çok güçlü olmasıyla ve sık sık yön değiştirmesi sebebiyle konferans salonuna ve dersliklere de sıçradı. Arkadaşlardan aldığımız bilgiler ışığında ve dron ile yaptığımız son kontrollerde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, çatıdaki malzemelerin sökülmek suretiyle alttaki kontrolleri de yapılarak son müdahalelerin yapıldığı haberini aldık. Bu esnada 8 söndürme aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve kurtarma aracı görev yaptı. İtfaiye personelimiz, AFAD personelimiz, üniversite personelimiz, jandarmamız, emniyetimiz, bütün kurum müdürlerimiz, belediyemiz, kaymakamlığımız herkes burada. Herkes yangının söndürülmesi için can siperhane bir şekilde yangının söndürülmesi için müdahale etti” diye konuştu.

"Tek tesellimiz öğrenci bulunmaması"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, okulların ara tatilde bulunmasının büyük bir faciayı önlediğini ifade etti.

Rektör Can, "Şu anda tam olarak yangının neden çıktığını söyleyemeyiz ancak bacadan kaynaklı bir yangın olduğu öngörülüyor. İl müdahalede Giresun ve Keşap Belediyelerinin itfaiyeleri yeterli olmayınca Ordu ve çevre illerden takviye için destek çağrısında bulunuldu. Yoğun duman altında söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Havadan müdahale edilmesi yönünde bir talebimiz oldu ancak Trabzon'da böyle bir imkan olmadığının bilgisini aldık. Bina içerisinde önemli olan acil kurtarılacakları kurtardığımız gibi hiçbir personelimizde zarar görmedi. Tek tesellimiz okulların ara tatilde olması ve öğrenci bulunmamasıdır" dedi.

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