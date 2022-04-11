Gimsa market kimin? Gimsa sahibi kim? Gimsa'nın kaç şubesi var?
Gimsa market kimin? Gimsa sahibi kim? Gimsa'nın kaç şubesi var? Ankara'nın en hızlı büyüyen marketlerinden biri olan GİMSA gün geçtikçe müşteri sayısını da artırıyor. Gimsa'nın sahibinin kim olduğu da merak edilen konular arasında. Ankaralıların yakından tanıdığı Gimsa Market'in kurucu üyesi İlyas Özkoçak'tır.
2022-04-11 13:57:29
Gimsa market kimin? Gimsa sahibi kim? Gimsa'nın kaç şubesi var? Ankara'nın en hızlı büyüyen marketlerinden biri olan GİMSA gün geçtikçe müşteri sayısını da artırıyor. Gimsa'nın sahibinin kim olduğu da merak edilen konular arasında. Ankaralıların yakından tanıdığı Gimsa Market'in kurucu üyesi İlyas Özkoçak'tır.
2004 yılında Ankara merkezili olarak faaliyetlerine devam eden Gimsa son zamanlarda müşteri sayısını bir hayli artırdı. Şube sayısında da artışa giden Gimsa mağaza metrekaresi bakımından pek çok marketi geride bırakıyor. Ürün sayısı ve çeşitliliği bakımından da vatanadşların tercih ettiği Gimsa'nın sahibinin kim olduğu merak ediliyor.
Gimsa market kimin?
Gimsa marketin çok ortaklı bir aile şirketi olduğu biliniyor. Gimsa Ankara'da faaliyet gösteren bir firmadır. Gimsa'nin en büyük pay sahibi ve kurucu üyesi İlyas Özkoçak'tır.
Gimsa sahibi kim?
Gimsa yönetim kurulu başkanlığı görevini İlyas Özkoçak yürütmektedir. Şirketin diğer hissedarı olan kardeşleri, şirket yönetiminde yer almaktadır.
Gimsa'nın kaç şubesi var?
Gimsa'nın Ankara'da 12 şubesi bulunmaktadır. Ankara'da binlerce kişiye hizmet veren Gimsa şube sayısını artırarak hizmer ağını geliştirmek istiyor.
Gimsa şubeleri nerelerde var?
Gimsa Market Piyade Şubesi
Piyade Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:66 Etimesgut/ANKARA Telefon: (312) 226 11 63
Gimsa Market GOP Şubesi
Gazi Osman Paşa Mahallesi Poyraz Sokak 6/E Sincan/ANKARA Telefon: (312) 273 85 89
Gimsa Market Ulubatlı Şubesi
Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi No:1 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 272 80 13
Gimsa Market Malazgirt Şubesi
Malazgirt Mahallesi Nalbur Sokak 1/ Sincan/ANKARA Telefon: (312) 504 37 49-50
Gimsa Market Plevne Şubesi
Plevne Mahallesi Pazar Sokak No:32 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 271 53 82
Gimsa Market Maraşal Şubesi
Selçuklu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:162 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 264 05 05
Gimsa Market Sarıbina Şubesi
Ulubatlı Hasan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sincan/ANKARA Telefon: (312) 273 32 47
Gimsa Market Gölet Şubesi
Eryaman Mahallesi Devrimle Caddesi No:6/A-B-C Sincan/ANKARA Telefon: (312) 272 99 14
Gimsa Market Elvankent Şubesi
Atakent Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:124 Etimesgut/ANKARA Telefon: (312) 260 83 00
Gimsa Market İstasyon Şubesi
İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No:8 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 269 93 00
Gimsa Market Batıkent Şubesi
İlkyerleşim Mahallesi Başkent Bulvarı No:202 Yenimahalle/ANKARA Telefon: (312) 385 96 28
Gimsa Market Merkez
Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Mahallesi Oğuz Caddesi No:18 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 259 05 05 .
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