Gimsa market kimin? Gimsa sahibi kim? Gimsa'nın kaç şubesi var? Ankara'nın en hızlı büyüyen marketlerinden biri olan GİMSA gün geçtikçe müşteri sayısını da artırıyor. Gimsa'nın sahibinin kim olduğu da merak edilen konular arasında. Ankaralıların yakından tanıdığı Gimsa Market'in kurucu üyesi İlyas Özkoçak'tır.

Gimsa market kimin? Gimsa sahibi kim? Gimsa'nın kaç şubesi var? Ankara'nın en hızlı büyüyen marketlerinden biri olan GİMSA gün geçtikçe müşteri sayısını da artırıyor. Gimsa'nın sahibinin kim olduğu da merak edilen konular arasında. Ankaralıların yakından tanıdığı Gimsa Market'in kurucu üyesi İlyas Özkoçak'tır.

2004 yılında Ankara merkezili olarak faaliyetlerine devam eden Gimsa son zamanlarda müşteri sayısını bir hayli artırdı. Şube sayısında da artışa giden Gimsa mağaza metrekaresi bakımından pek çok marketi geride bırakıyor. Ürün sayısı ve çeşitliliği bakımından da vatanadşların tercih ettiği Gimsa'nın sahibinin kim olduğu merak ediliyor.

Gimsa market kimin?

Gimsa marketin çok ortaklı bir aile şirketi olduğu biliniyor. Gimsa Ankara'da faaliyet gösteren bir firmadır. Gimsa'nin en büyük pay sahibi ve kurucu üyesi İlyas Özkoçak'tır.

Gimsa sahibi kim?

Gimsa yönetim kurulu başkanlığı görevini İlyas Özkoçak yürütmektedir. Şirketin diğer hissedarı olan kardeşleri, şirket yönetiminde yer almaktadır.

Gimsa'nın kaç şubesi var?

Gimsa'nın Ankara'da 12 şubesi bulunmaktadır. Ankara'da binlerce kişiye hizmet veren Gimsa şube sayısını artırarak hizmer ağını geliştirmek istiyor.

Gimsa şubeleri nerelerde var?

Gimsa Market Piyade Şubesi

Piyade Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:66 Etimesgut/ANKARA Telefon: (312) 226 11 63

Gimsa Market GOP Şubesi

Gazi Osman Paşa Mahallesi Poyraz Sokak 6/E Sincan/ANKARA Telefon: (312) 273 85 89

Gimsa Market Ulubatlı Şubesi

Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi No:1 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 272 80 13

Gimsa Market Malazgirt Şubesi

Malazgirt Mahallesi Nalbur Sokak 1/ Sincan/ANKARA Telefon: (312) 504 37 49-50

Gimsa Market Plevne Şubesi

Plevne Mahallesi Pazar Sokak No:32 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 271 53 82

Gimsa Market Maraşal Şubesi

Selçuklu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:162 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 264 05 05

Gimsa Market Sarıbina Şubesi

Ulubatlı Hasan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sincan/ANKARA Telefon: (312) 273 32 47

Gimsa Market Gölet Şubesi

Eryaman Mahallesi Devrimle Caddesi No:6/A-B-C Sincan/ANKARA Telefon: (312) 272 99 14

Gimsa Market Elvankent Şubesi

Atakent Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:124 Etimesgut/ANKARA Telefon: (312) 260 83 00

Gimsa Market İstasyon Şubesi

İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No:8 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 269 93 00

Gimsa Market Batıkent Şubesi

İlkyerleşim Mahallesi Başkent Bulvarı No:202 Yenimahalle/ANKARA Telefon: (312) 385 96 28

Gimsa Market Merkez

Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Mahallesi Oğuz Caddesi No:18 Sincan/ANKARA Telefon: (312) 259 05 05 .