Gilaburu kadınların özel dönemlerindeki ağrıları azaltıyor

Halk arasında geleboru, Frenk üzümü gibi adlarla da tanınan, botanik dünyasında ise viburnum opulus olarak bilinen gilaburu vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Gelin gilaburuya daha yakından bakalım...



Acımsı ve buruk bir tada sahip gilaburu halk arasında geleboru veya Frenk üzümü olarak da biliniyor. Suyu hazırlanarak tüketilen gilaburu vücuda birçok fayda sağlıyor.

Gilaburu bol suya ihtiyaç duyan bir bitki. Daha çok Kayseri ve çevresinde yetişen Gilaburu tüm İç Anadolu Bölgesinde yetişiyor. Faydaları artık herkes tarafından öğrenilmeye başlandığı için artık daha çok gilaburu yetiştiriliyor ve yurt dışına da ihraç ediliyor.

Gilaburunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Gilaburu böbrekler için çok faydalı bir besindir. Böbrek taşına ve böbrek kumuna karşı çok etkilidir. Antioksidan özellikte olan gilaburu kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar ve bu sayede damarlarda plaka oluşumunu önler ve yüksek tansiyondan vücudu korur. Kötü kolesterolü düşürür ve vücudu birçok kanser çeşidinden korur. Var olan kanser hücrelerinin ise büyümesini ve vücuda yayılmasını engellemeye yardımcı olur. Gilaburu cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Cildin yaşlanma hızını düşürür, antioksidan özellikleriyle cilde sağlık kazandırır ve siyah noktaların, sivilcelerin daha hızlı geçmesini sağlar.

Gilaburu doğal bir sakinleştiricidir. Bu sayede sinir ve stresten vücudu korur ve strese bağlı uykusuzluğa çare olur. Kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları şiddetli ağrıyı azaltır. Doğal bir idrar sökücüdür. Bu sayede ödemi vücuttan uzaklaştırır ve şişkinliği giderir. Bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlayarak kabızlık probleminin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Gilaburunun vücuda herhangi bir zararı var mı?

Gilaburu meyvesi asidik bir yapıya sahiptir. Bu yüzden mide hastalığı olan insanlar için önerilmez. Ayrıca gilaburu tüketiminde aşırıya kaçmamak da önemlidir. Ayrıca gilaburu tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Gilaburu nasıl tüketilir?

Gilaburu suyu son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelmiştir. Aktarlardan ve online siteler üzerinden kolaylıkla gilaburu suyuna ulaşabilirsiniz. Fakat güvenilir yerlerden alma konusunda hassas olmanızı tavsiye ederiz.

Gilaburuyu meyve olarak tüketmek isterseniz meyve taneleriyle hazırlanan salamura gilaburuyu da tercih edebilirsiniz.

Gilaburu suyundan günde bir bardak içmeniz tavsiye edilir. Düzenli olarak tüketmek istiyorsanız 2-3 hafta her gün içtikten sonra en az 1 hafta ara vermelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.