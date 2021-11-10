Yediğimiz besinlerin içeriğindeki bakteri ve virüsler yüzünden oluşan besin (gıda) zehirlenmesi ölüme dahi sebep olabilen ciddi bir sağlık problemidir. Gıda (besin) zehirlenmesine genel olarak e. Coli enterit, salmonella ya da staphylococcus aureus gibi bakteriler yol açar. Peki gıda zehirlenmesi belirtileri nedir? Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...

Yediğimiz besinlerden vücudumuza geçen bakteri ve virüsler yüzünden gıda (besin) zehirlenmesi yaşayabiliyoruz. Gıda (besin) zehirlenmesi ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Gıda (besin) zehirlenmesine genellikle e. Coli enterit, salmonella ya da staphylococcus aureus gibi bakteriler yol açıyor. Gıda zehirlenmesi doğru ve yeterli bir şekilde pişirilmemiş ve de doğru bir şekilde saklanmamış besinler, temiz üretilmemiş gıdalar yüzünden olabiliyor.

Gıda zehirlenmesi ishale, kusmaya yol açan vücudun bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan ciddi bir sağlık problemidir.

Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır?

Yemek yedikten sonra mide bulantısı, kusma, karında ağrı, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bitkinlik, mide krampı, kas ağrısı, hafif ateş görülürse gıda zehirlenmesi yaşıyor olabilirsiniz. Gıda zehirlenmesi ileri boyuta ulaştığında bu belirtiler şiddetlenebilir ve sayısı giderek artabilir. Böyle bir durumda hemen hastanelerin acil bölümlerine başvurmanız gerekmektedir.

Gıda zehirlenmesine hangi besinler iyi gelir?

Gıda zehirlenmesi evde müdahele edilebilecek basit bir durum değildir. Mutlaka uzman bir doktordan yardım alınmalıdır. Fakat gıda zehirlenmesi tedavisinden sonra vücudunuz yorgun düştüyse tavsiye edeceğimiz besinler yardımıyla çok daha rahat ve hızlı toparlayabilirsiniz.

Muz - Muz potasyum açısından oldukça zengin bir meyvedir. Gıda zehirlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan kusma, bulantı, ishal gibi belirtilerin hafiflemesini sağlar.

Yoğurt - Yoğurt antibakteriyel özelliktedir. İçindeki probiyotikler sayesinde gıda zehirlenmesinin sorumlusu olan bakterilerle savaşır.

Bal - Bal da antibakteriyel özellikte olan başka bir besindir. Gıda zehirlenmesi yaşadığınızda oluşan mide sorunlarına bal şifa olacaktır.

Sarımsak - Sarımsak antifungal, antibakteriyel ve antiviral özelliktedir. Bu sayede gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerle savaşabilir.

Fesleğen - Fesleğen antimikrobiyal özelliktedir ve bu sayede vücutta oluşmuş mikroorganizmalarla savaşabilir ve karın ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.